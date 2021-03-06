Косторная рассказала, почему решила вернуться к Тутберидзе от Плющенко

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алёна Косторная объяснила своё решение вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.

«Когда я тренировалась в другой школе в этом сезоне, то понимала, что не могу заставить себя до конца что-либо сделать. Понимала, что будь бы сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше. Ту же раскатку в «Хрустальном» я просто ехала и умирала. Потому что я давно не раскатывалась в таком темпе. Пульс 198. Я всю раскатку думала: господи, если я переживу раскатку, то переживу всё остальное», — заявила Косторная в эфире Первого канала.

Она отметила, что шестое место в финале Кубка России дало ей понять, что она что-то делает не так.

«И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения. Улыбаться-то, может, больше и стала, да только не там, где надо. Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать где-то в углу после тренировки. Или можно улыбаться везде, кроме пьедестала. Потому что просто туда не попал. Я должна доказать, что я достойна кататься в этой группе. И я достойна их внимания», — добавила фигуристка.

17-летняя Косторная занималась под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее сообщалось, что Косторная объявила о возвращении в группу Тутберидзе.