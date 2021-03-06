Косторная объявила о возвращении в группу Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алёна Косторная объявила о своём возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.

Об этом Косторная рассказала в интервью программе «Время» на Первом канале.

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее появилась информация, что Косторная не будет тренироваться в группе Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед Плющенко.