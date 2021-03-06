СМИ: Косторная не будет тренироваться в группе Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед Плющенко

Российская фигуристка Алёна Косторная не сможет приступить к тренировкам в группе Этери Тутберидзе, пока не закроет все обязательства перед академией Евгения Плющенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Группа Тутберидзе проводит тренировке на катке «Хрустальный», который является частью центра спорта и образования «Самбо-70».

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Лайшев заявил, что «Самбо-70» не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной.