СМИ: Косторная не будет тренироваться в группе Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед Плющенко

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Российская фигуристка Алёна Косторная не сможет приступить к тренировкам в группе Этери Тутберидзе, пока не закроет все обязательства перед академией Евгения Плющенко.
СМИ: Косторная не будет тренироваться в группе Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед Плющенко
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Группа Тутберидзе проводит тренировке на катке «Хрустальный», который является частью центра спорта и образования «Самбо-70».

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Лайшев заявил, что «Самбо-70» не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной.

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