СМИ: Косторная не будет тренироваться в группе Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед Плющенко
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Группа Тутберидзе проводит тренировке на катке «Хрустальный», который является частью центра спорта и образования «Самбо-70».
17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.
Ранее Лайшев заявил, что «Самбо-70» не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной.