Лайшев заявил, что «Самбо-70» не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной
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«Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег, кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», — приводит слова Лайшева ТАСС.
17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.
Ранее Яна Рудковская призналась в наличии контракта с матерью фигуристки Косторной.