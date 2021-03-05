Лайшев заявил, что «Самбо-70» не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной

Короткая ссылка
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о финансовой стороне возможного возвращения российской фигуристки Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.
Лайшев заявил, что «Самбо-70» не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной
  • globallookpress.com

«Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег, кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», — приводит слова Лайшева ТАСС.

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Яна Рудковская призналась в наличии контракта с матерью фигуристки Косторной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить