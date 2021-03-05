Лайшев заявил, что «Самбо-70» не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о финансовой стороне возможного возвращения российской фигуристки Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.

«Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег, кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», — приводит слова Лайшева ТАСС.

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Яна Рудковская призналась в наличии контракта с матерью фигуристки Косторной.