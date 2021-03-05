Рудковская призналась, что имеет контракт с мамой Косторной

Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что новому клубу чемпионки Европы Алёны Косторной придётся заплатить компенсацию «Ангелам Плющенко» в случае перехода.

«У Плющенко и клуба нет контракта с Алёной Косторной. Но у клуба есть договор с её мамой. Алёне 17 лет, она несовершеннолетняя. Контракт серьёзный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алёне у нас нет. Что же касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли с её рекламного контракта, передаём суммы в полном объёме каждый месяц. Все спонсорские договоры у наших спортсменов тоже с клубом, это наша добрая воля — оставить всё Алене, без каких-либо удержаний. Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы фигуриста в «Ангелах Плющенко». Была выполнена определённая работа, затраты на неё нужно компенсировать. Вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алёну Косторную — то клуб заплатит, сто процентов», — сказала Рудковская изданию «Спорт-Экспресс».

Также супруга Плющенко добавила, что спортсменка уходит из академии её мужа, сохранив хорошие отношения.

«Мы расстаёмся хорошо. Мне кажется, что у нашей команды и Алёны остались прекрасные отношения. Потому мы такое решение приняли с Евгением Викторовичем сегодня, хотя она нас оповестила о своём уходе только сегодня. Мы поговорили о проблемах, с которыми столкнулись, отдаём ей все связи и контакты по медицине и восстановлению. Знаем, что они пригодятся. Алёна улыбалась, мы улыбались. Договорились на условия, озвученные выше. А дальше — работа юристов», — добавила Рудковская.

Ожидается, что Косторная вернётся к своему прежнему тренеру — Этери Тутберидзе.

Ранее Рудковская высказалась об уходе Косторной.