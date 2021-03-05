Рудковская — об уходе Косторной: есть вещи, которые неприятны обеим сторонам

Короткая ссылка
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская, высказалась о возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к Этери Тутберидзе.
Рудковская — об уходе Косторной: есть вещи, которые неприятны обеим сторонам
  • Reuters

«Есть вещи, которые неприятны обеим сторонам, поймите. Любая новость живёт максимум три дня, сколько можно обсуждать эту тему? Контрактами занимаются юристы, а не я, и уж тем более не Евгений Викторович — он тренер. У нас большой юридический отдел, он занимается этими вопросами. Я в данный момент сижу с Алёной Косторной и разговариваю с ней и с её мамой, прошу нас не беспокоить», — цитирует Рудковскую Sport24.

17-летняя фигуристка занималась в академии Плющенко с лета 2020 года.

Ранее Плющенко опроверг наличие контракта с Косторной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить