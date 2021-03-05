Рудковская — об уходе Косторной: есть вещи, которые неприятны обеим сторонам

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская, высказалась о возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к Этери Тутберидзе.

«Есть вещи, которые неприятны обеим сторонам, поймите. Любая новость живёт максимум три дня, сколько можно обсуждать эту тему? Контрактами занимаются юристы, а не я, и уж тем более не Евгений Викторович — он тренер. У нас большой юридический отдел, он занимается этими вопросами. Я в данный момент сижу с Алёной Косторной и разговариваю с ней и с её мамой, прошу нас не беспокоить», — цитирует Рудковскую Sport24.

17-летняя фигуристка занималась в академии Плющенко с лета 2020 года.

Ранее Плющенко опроверг наличие контракта с Косторной.