Плющенко опроверг наличие контракта с Косторной

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко опроверг наличие контрактных обязательств у фигуристки Алёны Косторной перед его школой.
Плющенко опроверг наличие контракта с Косторной
  • РИА Новости

«Заявления о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной, — это неправда. Их нет. Я работаю со всеми фигуристами на честном слове и доверительных отношениях. Спонсоры были приведены мной и Яной Рудковской. Мы с этого не получили ни копейки. Это наша позиция. Мы отдали финансовую историю на откуп Алёне и ничего забирать не будем. Все контракты, которые были сделаны Косторной, были сделаны только для неё. Мы не получили, не взяли никакого процента. Программы, которые были поставлены Ше-Линн Бурн, остаются Алёне. Я действительно потратил большие суммы. Но ничего, бывает, всё нормально», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Косторная тренировалась в группе Плющенко с июля 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Ранее глава «Самбо-70» высказался о возвращении Косторной к Тутберидзе.

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