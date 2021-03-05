Плющенко опроверг наличие контракта с Косторной

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко опроверг наличие контрактных обязательств у фигуристки Алёны Косторной перед его школой.

«Заявления о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной, — это неправда. Их нет. Я работаю со всеми фигуристами на честном слове и доверительных отношениях. Спонсоры были приведены мной и Яной Рудковской. Мы с этого не получили ни копейки. Это наша позиция. Мы отдали финансовую историю на откуп Алёне и ничего забирать не будем. Все контракты, которые были сделаны Косторной, были сделаны только для неё. Мы не получили, не взяли никакого процента. Программы, которые были поставлены Ше-Линн Бурн, остаются Алёне. Я действительно потратил большие суммы. Но ничего, бывает, всё нормально», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Косторная тренировалась в группе Плющенко с июля 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Ранее глава «Самбо-70» высказался о возвращении Косторной к Тутберидзе.