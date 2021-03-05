Глава «Самбо-70» высказался о возвращении Косторной к Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.

«Мы спокойно относимся к тому, что Алёна Косторная может попробовать себя где-то ещё и вернуться. Ни в коем случае не определяем это по шкале «предал или не предал», — приводит слова главы «Самбо-70» «Новый век».

Лайшев отмечает, что в «Самбо-70» рады возвращению Косторной.

«Возвращение Алёны Косторной говорит о том, что у нас уютнее, лучше, добрее», — приводит слова Лайшева сайт телекомпании «Новый век».

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к тренеру Евгению Плющенко.

Ранее Плющенко заявил о возвращении Косторной к Тутберидзе.