Мишин рассказал, как поддерживал Туктамышеву в трудные моменты её карьеры

Короткая ссылка
Алексей Мишин, тренер чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой, рассказал, как поддерживал свою подопечную в трудные моменты в её карьере.
Мишин рассказал, как поддерживал Туктамышеву в трудные моменты её карьеры
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Хотела ли она всё бросить? В трудные моменты в её карьере, трудные для нашего союза, я ей говорил: «Лиза, я пойду с тобой до самого конца пути. И мы ещё идём по этому пути». Поэтому думаю, что в моём ответе звучит полная правда и ответ, который полностью исчерпал ваш вопрос», — приводит слова Мишина ТАСС.

24-летняя Туктамышева тренируется у Мишина с 2011 года.

Ранее Мишин заявил, что Туктамышева является сейчас «статуей Свободы» для фигуристок за 20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить