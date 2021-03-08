Мишин рассказал, как поддерживал Туктамышеву в трудные моменты её карьеры

Алексей Мишин, тренер чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой, рассказал, как поддерживал свою подопечную в трудные моменты в её карьере.

«Хотела ли она всё бросить? В трудные моменты в её карьере, трудные для нашего союза, я ей говорил: «Лиза, я пойду с тобой до самого конца пути. И мы ещё идём по этому пути». Поэтому думаю, что в моём ответе звучит полная правда и ответ, который полностью исчерпал ваш вопрос», — приводит слова Мишина ТАСС.

24-летняя Туктамышева тренируется у Мишина с 2011 года.

Ранее Мишин заявил, что Туктамышева является сейчас «статуей Свободы» для фигуристок за 20.