Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить в паре в шоу «Ледниковый период»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, с кем хотела бы выступить в паре в телешоу «Ледниковый период».

«Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лёд», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».

Фигуристка отмечает, что если её позовут в телешоу на роль ведущей, то она согласится.

«Я, в принципе, комфортно чувствую себя перед камерой», — добавила она.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.

Ранее сообщалось, что Туктамышева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.