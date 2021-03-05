Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить в паре в шоу «Ледниковый период»
- © Yutaka/AFLO
- globallookpress.com
«Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лёд», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».
Фигуристка отмечает, что если её позовут в телешоу на роль ведущей, то она согласится.
«Я, в принципе, комфортно чувствую себя перед камерой», — добавила она.
Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.
Ранее сообщалось, что Туктамышева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.