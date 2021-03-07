Мозер — о скандалах в фигурном катании: они все говорят с набором слов Эллочки-людоедки

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Заслуженный тренер России Нина Мозер высказала мнение о перепалках через СМИ между представителями фигурного катания.
Мозер — о скандалах в фигурном катании: они все говорят с набором слов Эллочки-людоедки
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Нет, мне это не нравится. Фигурное катание — это спорт. А сейчас приходишь в какую-то достойную компанию с нормальными людьми, и там тебе начинают задавать вопросы про эту грязь. А мне непонятно: неужели это самое главное в этой жизни? Я не буду таким заниматься. Это словоблудие для меня. Есть грань, которую переступать нельзя. Люди ушли за такие границы, которые из фигурного катания делают шоу, — из любительского, соревновательного», — приводит слова Мозер РИА Новости.

Она отметила, что участникам подобных словесных перепалок не помешало бы взять уроки культуры речи.

«Они все говорят с набором слов Эллочки-людоедки. Сам русский язык, которым они пользуются, иногда пугает», — добавила тренер.

Ранее Боброва заявила, что то, что сейчас происходит в мире фигурного катания, больше похоже на войну.

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