«Прошло мало времени, чтобы увидеть изменения»: Дюков об исполкоме РФС, кадровых перестановках и провале в еврокубках

Провал российских команд в еврокубках не снимает с РПЛ задачи вернуться в топ-6 таблицы коэффициентов УЕФА. Об этом после окончания исполкома организации заявил глава РФС Александр Дюков. Также функционер прокомментировал назначение на пост вице-президентов союза Никиты Симоняна, Евгения Гинера, Сергея Прядкина и Елены Илюхиной и высказался о финансовых проблемах «Тамбова».

«РФС отношения к привлечению спонсоров для клуба не имеет»

— Расскажите, пожалуйста, о планируемых доходах РФС?

— Надеемся, они будут выше, чем в 2020 и 2019 годах. От коммерческой деятельности планируем получить порядка 4,5 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию реформ. Спасибо партнёрам, которые продолжают верить в то, что нам удастся реформировать российский футбол.

— Кто виноват в том, что «Тамбов» попал в столь непростое положение и едва не снялся с РПЛ?

— Неоднократно обсуждали данный вопрос, я уже говорил, почему с «Тамбовом» сложилась такая ситуация: лицензирование исторически было достаточно мягким. Клубы предоставляли гарантийные письма от региональных властей. В прошлом сезоне «Тамбов» предоставил такое. Не буду называть другие клубы, но это внушительный список. Исторически мы принимали их, что обеспечивало наличие 16 клубов в РПЛ. Эти обязательства исполнялись. Случаев, когда возникали проблемы, как с «Тамбовом», не так много — это нехорошая история. Мы продолжим работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании.

— Какие конкретно меры будут приниматься?

— Определённые решения были приняты в декабре. К началу новой процедуры лицензирования обсуждается ужесточение требований, чтобы избежать таких ситуаций: гарантийных писем будет недостаточно, потребуется предоставлять договоры с властями и спонсорами. С точки зрения мониторинга мы внедряем модуль «онлайн-бюджет клуба», клубы будут загружать данные, будут проводиться ежемесячные проверки. Считаю целесообразным ужесточить наказание для руководителей клубов, которые действуют авантюрно, вплоть до пожизненного отстранения от футбола.

— Не кажется ли вам, что состав комиссии по лицензированию РФС на сегодняшний день не отвечает поставленным перед ней задачам и требует пересмотра?

— Кадровые изменения уже проведены. Любые изменения — путь эволюции. В данном случае обновили состав. Но мы не можем диктовать лигам, кого они хотят включить в комиссии.

— Как бы вы оценили роль губернатора в истории с «Тамбовом»?

— Воздержусь от комментариев. С вопросами о том, что там происходило в последнее время, обратитесь в клуб или лигу. Знаю, что РПЛ досрочно выделила «Тамбову» определённую сумму. Это позволило частично решить проблемы. РФС отношения к привлечению спонсоров для клуба не имеет. Не знаю, кто оказал поддержку. Для тамбовчан было важно открыть заявку. Бывшие футболисты команды забрали заявления из палаты по разрешению споров РФС, что позволило заявлять новых игроков.

«РПЛ должна ставить перед собой цель сохранить место в топ-7 таблицы коэффициентов УЕФА, а потом и подняться в шестёрку»

— Какие экстренные меры необходимо принять, чтобы наши клубы перестали позориться в еврокубках?

— Давно дал оценку происходящему. На данный момент нет оснований её пересматривать. Не пришло время, чтобы увидеть какие-то изменения. На мой взгляд, «Динамо» просто подготовилось к матчам Лиги Европы лучше «Краснодара». Если говорить об изменениях, прошло не так много игр. По их результатам сложно принимать какие-то решения. РФС — это, в том числе, про то, чтобы каждому гражданину дать возможность играть в футбол. Это не менее важная задача, чем выступление клубов и сборной. Если говорить о быстрых победах, они возможны, но должна проводиться системная работа с игроками юношеских сборных, требуется создание аналитического центра, чтобы золотой актив за время взросления не терялся на пути к взрослому футболу...

— Как падение России в таблице коэффициентов УЕФА скажется на шансах сборной страны подняться на шестое место в рейтинге ФИФА к 2025-му?

— А на каком месте находится клубный бельгийский футбол? Тем не менее сборная этой страны играет хорошо и высоко располагается в рейтинге ФИФА. Понятно, что связь между ними имеется, но она не прямая. У нас есть задачи, которые ставим перед сборной. РПЛ должна ставить перед собой цель сохранить место в топ-7 таблицы коэффициентов УЕФА, а потом и подняться в шестёрку. Это две разные задачи.

— Ответственность за премирование судей должны разделить клубы, лига и РФС. А какая будет система наказания для рефери?

— Как может быть иначе? Кто должен оплачивать компенсацию судьям за обслуживание матчей РПЛ? Это коммерческий турнир. Права на проведение соревнований переданы лиге. Она реализует их и получает доход. В других же турнирах мы несём на себе обязательства по оплате работы судей. Если говорить о системе дополнительных поощрений, будут премиальные за качество работы. Но должна действовать как система поощрения, так и система наказания. Вы обратили внимание на возвращение Владислава Безбородова. Он был отстранён до конца года, и этот срок подошёл к концу. Михаила Вилкова тоже отстранили на год. Они успешно сдали тесты и продолжат работать. Несколько арбитров были исключены из списка рефери, которые обслуживают матчи РПЛ, из-за низких оценок. Наступит пауза в чемпионате, и по рейтингу примем решение об исключении слабейших, а на их место придут молодые.

— Нет ли смысла отдать вопрос судейства РПЛ?

— Есть система, которая проверена временем. Она принципиально не отличается от европейских. Впервые слышу, что где-то клубы определяют, как наказывать судью. Арбитры оказывают услугу, и она должна быть оплачена. Если она выполнена качественно, то может быть вознаграждена. Но клубы могут поставить вопрос: что произойдёт, если люди будут судить плохо?

— Как Александр Алаев будет совмещать работу в ФНЛ и РФС?

— Уже говорил, что решение о его выдвижении — совместное. ФНЛ — важная организация. Там, в том числе, проходят подготовку молодые футболисты. Клубы тоже готовятся здесь к участию в РПЛ финансово и инфраструктурно. ФНЛ — важная лига для российского футбола. Алаев представляет РФС, команду людей, у которых есть опыт проведения соревнований и ресурсы для повышения коммерческой привлекательности турнира. Обладая комплексом знаний и навыков, готовы направить его на помощь ФНЛ. Это не скажется на его исполнении функций генсекретаря.

— Как обстоит ситуация с вакцинацией футболистов сборной России от коронавируса?

— Мы не можем заставить игроков проходить через данную процедуру, но кто-то делает это. Ряд футболистов пока не принял такое решение. Мы со своей стороны можем только рекомендовать и создать условия, чтобы вакцинацию проходили. Мы все, в том числе я и Станислав Черчесов, сделали прививку. Нельзя говорить, что мы кого-то толкаем на риск, а сами не предпринимаем никаких шагов. Есть проверенные вакцины, которые хорошо себя зарекомендовали.

«Есть клубы, которые доверяют Прядкину. Мы не можем за них принимать решение»

— Новый состав вице-президентов РФС вызывает вопросы. РПЛ при Сергее Прядкине не прогрессирует. Евгений Гинер не был избран в состав исполкома клубами. Елена Илюхина представляет «Зенит», который опозорился в ЛЧ. Как вы это прокомментируете?

— А к Никите Симоняну вопросов у вас нет? Давайте будем исходить из того, что есть клубы, которые доверяют Прядкину. Мы не можем за них принимать решение. Если бы вы их финансировали, то тогда могли бы сказать, кому быть в руководстве. Что касается бюро исполкома, там исторически находилось два человека от РПЛ. Конечно, её должен представлять президент лиги.

Гинер обладает огромным опытом. В истории каждой команды есть разные этапы, но ЦСКА доказал, что является успешным клубом, завоёвывая трофеи как в России, так и в Европе. Евгений Леннорович в футболе давно. Я его знаю как профессионала, как человека, давно работающего в исполкоме. Он в своё время предложил много важных идей. У него есть абсолютная проактивность. Он регулярно принимает участие в заседаниях исполкома и много работает...

Илюхина пришла на позицию, которую занимал Турчак от МРО (Межрегиональное объединение). Шесть человек подписались под обращением, что от всех МРО нужно выдвинуть Илюхину. В данном случае не стоит относиться к ней как к руководителю «Зенита». Я знаю, сколько времени она уделяет развитию футбола в «Северо-Западе». Она пытается оказывать помощь, которую может оказать. В данном случае она представитель МРО в исполкоме.

— Как продвигается расследование по делу Чайки?

— Оно продолжается как со стороны правоохранительных органов, так и РФС. Таких дел за всю историю российского футбола было немного. Это, по сути, первое. Правоохранительные органы получают важный опыт. Не надо забывать, что расследование проходило в непростой ситуации в условиях карантина. Это сказалось на сроках. Скорее всего, количество лиц, которые будут наказаны, будет больше. По уголовному делу надо обращаться в МВД. Насколько я знаю, они планируют в ближайшее время дело передать в суд.

— В ПФЛ неоднократно высказывались за возвращение к схеме «весна—осень». Лига может пойти на такой шаг?

— Не раз комментировал данную тему. Не считаю, что переход на схему «осень-весна» помог сделать прорыв. Но и обратное решение не поможет. Существуют другие драйверы, которые способны придать импульс развитию. Не хочу отвергать вариант возвращения к прежней системе, но это очень сложно организационно. Плюс потребуется консенсус — положительное решение как минимум со стороны трёх четвертей клубов лиги, чтобы половина не осталась недовольна. В противном случае потратим много времени, сил и денег на то, что никому не нужно. Порой данная тема поднимается, но все склоняются к тому, что лучше оставить всё как есть. Но, повторюсь, в рамках отдельно взятой лиги изменения возможны, если клубы поддержат.