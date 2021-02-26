В Госдуме призвали РФС задуматься после вылета «Краснодара» из Лиги Европы

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».

«Вся Россия болела за «Краснодар». Загребское «Динамо» не такой уж и сильный соперник. Считаю, «Краснодар» был обязан проходить этот раунд. В глазах болельщиков нынешний сезон европейских кубков в исполнении российских клубов — позор. Но если смотреть объективно, то это уже тенденция. Год за годом мы падаем всё ниже, ниже и ниже», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

По мнению депутата, последние годы дают серьёзные основания руководству Российского футбольного союза (РФС) задуматься.

«Стадионы у нас есть, наследие есть, но пользоваться мы ими не научились. В Российскую премьер-лигу выходит такая команда, как «Тамбов», а «Балтика», к примеру, нет. Всё это ставит серьёзные вопросы перед развитием нашего футбола», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.