В Госдуме призвали РФС задуматься после вылета «Краснодара» из Лиги Европы

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».
В Госдуме призвали РФС задуматься после вылета «Краснодара» из Лиги Европы
  • © fckrasnodar.ru

«Вся Россия болела за «Краснодар». Загребское «Динамо» не такой уж и сильный соперник. Считаю, «Краснодар» был обязан проходить этот раунд. В глазах болельщиков нынешний сезон европейских кубков в исполнении российских клубов — позор. Но если смотреть объективно, то это уже тенденция. Год за годом мы падаем всё ниже, ниже и ниже», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

По мнению депутата, последние годы дают серьёзные основания руководству Российского футбольного союза (РФС) задуматься.

«Стадионы у нас есть, наследие есть, но пользоваться мы ими не научились. В Российскую премьер-лигу выходит такая команда, как «Тамбов», а «Балтика», к примеру, нет. Всё это ставит серьёзные вопросы перед развитием нашего футбола», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить