Дюков рассказал о судейской реформе в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о премировании арбитров, а также о судейской реформе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Судьи обслуживают матчи Российской премьер-лиги, мы не просим платить им за матчи в других лигах. Должна быть система поощрений и наказаний», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.

По словам президента РФС, будет создан рейтинг, согласно которому будут приниматься решения о переводе судей в другие лиги.

«На их место будут приходить другие молодые арбитры. В Экспертно-судейской комиссии должны быть опытные арбитры с репутацией, у нас нет оснований им как-то не доверять», — добавил он.

Ранее президент РФС прокомментировал возможное проведение финала Кубка России по футболу со зрителями на трибунах.