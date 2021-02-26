Дюков рассказал о судейской реформе в РПЛ
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«Судьи обслуживают матчи Российской премьер-лиги, мы не просим платить им за матчи в других лигах. Должна быть система поощрений и наказаний», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.
По словам президента РФС, будет создан рейтинг, согласно которому будут приниматься решения о переводе судей в другие лиги.
«На их место будут приходить другие молодые арбитры. В Экспертно-судейской комиссии должны быть опытные арбитры с репутацией, у нас нет оснований им как-то не доверять», — добавил он.
Ранее президент РФС прокомментировал возможное проведение финала Кубка России по футболу со зрителями на трибунах.