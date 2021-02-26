Дюков рассказал, что мешает возвращению к системе «весна-осень»
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«Это возможно, но сложно организовать. Нужен консенсус, чтобы сделать это. Половина будет недовольна, ну зачем? Потратить время, силы и деньги на то, что никому не нужно», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.
По словам президента РФС, этот вопрос обсуждался с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Кто-то за, но, как только дело доходит до голосования, все склоняются к тому, чтобы оставить всё как есть», — добавил он.
Ранее президент РФС прокомментировал возможное проведение финала Кубка России по футболу со зрителями на трибунах.