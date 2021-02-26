Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новом составе вице-президентов РФС.

«Давайте будем исходить из того, что есть клубы, которые доверяют Сергею Прядкину. Это их решение. Гинер — представитель клубов, который обладает серьёзным опытом. В истории каждой команды есть разные этапы, но ЦСКА доказал, что является успешным клубом, завоевывая трофеи как в России, так и в Европе. Гинер в футболе давно. Я его оцениваю как профессионала, как человека, давно работающего в исполкоме. Он в своё время предложил много важных идей. У него есть абсолютная проактивность», — заявил Дюков.

Также глава РФС отметил, что председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заняла должность вице-президента как глава МРО «Северо-Запад».

«Она пришла в исполком через МРО. Знаю, сколько времени и усилий Илюхина прикладывает для развития футбола на Северо-Западе, пытается оказать всю помощь. Она человек активный», — добавил Дюков.

Ранее Дюков высказался о возможной вакцинации футболистов сборной России.