«Главное, чтобы команда была сплочённой»: под каким названием выступит на ЧМ сборная российских лыжников

Российские лыжники выступят на чемпионате мира в Оберстдорфе как команда Федерации лыжного спорта России, а в качестве символики будут использованы флаг и гимн FIS. Название биатлонной сборной ещё не определено, хотя до главного старта сезона остаётся всего две недели. По мнению олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, болельщикам не стоит заострять внимание на том, что спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) определилась, под каким названием сборная России выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта. Команда будет официально представлена как «Федерация лыжного спорта России». Это название на соревнованиях будут использовать участники лыжных гонок, прыгуны с трамплина и представители лыжного двоеборья.

Отечественные спортсмены обязаны выступать в нейтральном статусе из-за санкций в отношении Российского антидопингового агентства, поэтому формально представлять свою страну и выступать с национальной символикой они не смогут. Для обозначения команды будет использоваться флаг FIS, представляющий собой белое полотно с логотипом организации, а на церемониях награждения в случае победы россиян будет звучать её гимн.

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Вопрос выбора названия для российской команды не был простым — на чемпионате мира выступят спортсмены, представляющие три разные лыжные дисциплины и две независимые национальные федерации. Назваться «Сборной Федерации лыжных гонок России» по аналогии со «Сборной Федерации гандбола России» лыжники не могли как раз из-за того, что на соревнования также будут заявлены представители Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Чтобы решить эту проблему, FIS рассматривала в качестве первоначальных вариантов «Национальные спортсмены России» или «Нейтральные спортсмены России», но остановилась на версии «Федерация лыжного спорта России». При этом такой организации в стране не существует — членов FIS из России объединяет Ассоциация лыжных видов спорта России.

По данным ТАСС, FIS рассматривает вариант, при котором «Федерацию» в названии нейтральной команды всё-таки переименуют на «Ассоциацию». Но тогда у международной организации возникнет новая проблема — английская аббревиатура переименованной российской сборной будет записана как RSA, а этот код используется для обозначения сборной Южной Африки.

По мнению олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, название команды на чемпионате мира не имеет большого значения. Она вспомнила, как сама выступала под олимпийским флагом в 1992 году и какие испытывала в связи с этим ощущения.

«В 1992-м мы выступали на Олимпийских играх и не обращали внимания на флаг, тем более что его пять колец символизируют объединение пяти континентов и их спортсменов. Ничего зазорного не было. Тем не менее мы побеждали, и это было главным. Хочется, чтобы у лыжников и биатлонистов было так же. Раз такая ситуация случилась, то нам под любым флагом и гимном главное — это победы России и чтобы команда была сплочённой и не имела разногласий», — сказала Резцова в интервью RT.

Бывшая спортсменка призвала поклонников спокойнее относиться к ситуации, в которой оказались российские атлеты, и не оказывать на них дополнительное давление.

«Болельщики зачастую настолько дилетанты, они высказывают своё мнение, не задумываясь, а это негативно влияет на спортсменов. Если вы болеете душой, то болейте и поддерживайте, а не высказывайте своё мнение, которое вообще не интересно. Зачастую просто мерзопакостно выступают, а это давит психологически на спортсменов. Пусть будет только настоящая поддержка, чтобы ребята собрали волю в кулак и доказали, что мы сильнейшая страна», — добавила Резцова.

Тем временем для сборной России по биатлону пока ещё не определены критерии выступлений в нейтральном статусе, которые она должна будет соблюдать на стартующем 10 февраля чемпионате мира в Поклюке. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что переговоры с Международным союзом биатлонистов (IBU) уже прошли и в ближайшее время будет принято окончательное решение по поводу символики.

«Мы провели два совещания с IBU, достигли определённых договорённостей, ждём официального ответа от IBU в начале следующей недели. Найдём компромисс по использованию нашей символики на чемпионате мира. Мы будем следовать критериям, которые определил Спортивный арбитражный суд для всех зимних видов спорта. Не будем использовать флаг и герб», — говорил Майгуров «Матч ТВ» в последний день этапа Кубка мира в Антерсельве.

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Однако у известного биатлонного комментатора Дмитрия Губерниева уже есть свой вариант для обозначения российской команды. Он предложил назвать сборную в честь исполненной им же самим песни о биатлоне.

«А биатлонисты должны назваться так: «Ветер биатлона из России!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале во вторник.

Резцова же считает, что такой нестандартный вариант команде выбрать не позволят, а именоваться биатлонная сборная будет примерно так же, как и лыжегоночная. Это всё равно не должно повлиять на настрой спортсменов, напомнила олимпийская чемпионка.

«Мне кажется, биатлонистам тоже что-нибудь подобное придумают, как у лыжников. По крайней мере, одна держава-то. Здесь чисто психологически никакого надрыва нет. Главное — это настраиваться на хорошие результаты. Пускай не будет побед, как у лыжников в 2018 году на Олимпиаде. Они много медалей привезли, достойно выступили, их Елена Вяльбе отбила и защитила. Ребята не пали духом, и сейчас хочется пожелать им то же самое», — сказала Резцова.