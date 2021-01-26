Губерниев предложил своё название для сборной России по биатлону

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил своё название для сборной России по биатлону для выступления на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Губерниев предложил своё название для сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«А биатлонисты должны назваться так: «Ветер биатлона из России!» — написал Губерниев в своём Telegeram-канале, отреагировав на информацию о названии лыжной сборной.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее глава IBU рассказал, когда будет принято решение о символике для россиян на ЧМ.

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