Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил своё название для сборной России по биатлону для выступления на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«А биатлонисты должны назваться так: «Ветер биатлона из России!» — написал Губерниев в своём Telegeram-канале, отреагировав на информацию о названии лыжной сборной.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее глава IBU рассказал, когда будет принято решение о символике для россиян на ЧМ.