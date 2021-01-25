Глава IBU рассказал, когда будет принято решение о символике для россиян на ЧМ
- Reuters
«Решение будет принято в течение текущей недели», — приводит слова Далина РИА Новости.
Российские спортсмены не могут выступать под национальной смиволикой из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА, согласно которому сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.
Ранее Виктор Майгуров заявил, что россияне будут бороться за медали в каждой гонке ЧМ.