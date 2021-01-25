Глава IBU рассказал, когда будет принято решение о символике для россиян на ЧМ

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, когда организация примет решение по символике для российской национальной команды для выступления на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Глава IBU рассказал, когда будет принято решение о символике для россиян на ЧМ
  • Reuters

«Решение будет принято в течение текущей недели», — приводит слова Далина РИА Новости.

Российские спортсмены не могут выступать под национальной смиволикой из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА, согласно которому сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что россияне будут бороться за медали в каждой гонке ЧМ.

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