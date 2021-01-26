Рейс-директор FIS рассказал о беседе с Большуновым после инцидента в Лахти
- Reuters
«Он прекрасно понял, что его поведение было неприемлемым. Лыжные гонки как спорт — маленькая семья, и важно, чтобы атмосфера была миролюбивой. У нас был хороший разговор», — приводит слова Миньере NRK.
Во время эстафеты Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.
Ранее сообщалось, что Вяльбе и Большунов принесли извинения за инцидент с финским лыжником.