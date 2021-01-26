Рейс-директор FIS рассказал о беседе с Большуновым после инцидента в Лахти

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал о разговоре с россиянином Александром Большуновым после инцидента с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Он прекрасно понял, что его поведение было неприемлемым. Лыжные гонки как спорт — маленькая семья, и важно, чтобы атмосфера была миролюбивой. У нас был хороший разговор», — приводит слова Миньере NRK.

Во время эстафеты Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой, а уже после финиша врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Большунова российская команда была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что Вяльбе и Большунов принесли извинения за инцидент с финским лыжником.