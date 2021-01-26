Юрист о столкновении Большунова с Мяки: действия россиянина были умышленными

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев прокомментировал эпизод со столкновением российского лыжника Александра Большунова с финном Йони Мяки с точки зрения законодательства.

«Единоборства сами по себе предполагают получение травм. Там подобное просто невозможно, поскольку повреждения наносятся непосредственно в рамках соревнований. Другое дело — лыжи. То, что сделал Большунов, с формальной точки зрения выходит за рамки спорта. К тому же его действия были умышленными. Это тоже важно», — заявил Федореев в интервью RT.

Ранее он объяснил, почему финская полиция имеет право возбудить дело против Большунова.