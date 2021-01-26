Юрист объяснил, почему финская полиция имеет право возбудить дело против Большунова

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Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев объяснил, почему финская полиция может возбудить дело в отношении российского лыжника Александра Большунова из-за столкновения с Йони Мяки.
Юрист объяснил, почему финская полиция имеет право возбудить дело против Большунова
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«Там всё по аналогии с нашим законодательством. Любые правонарушения, совершаемые на территории Российской Федерации, в том числе иностранцами, подпадают под действие отечественных норм права. Есть даже специальные колонии для них. Думаю, в Финляндии то же самое. Исключение составляют люди, обладающие дипломатическим иммунитетом», — заявил Федореев в интервью RT.

Ранее он предположил, чем закончится для Большунова подача заявлений на него в финскую полицию.  

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