Спортивный юрист предположил, чем закончится для Большунова подача заявлений на него в финскую полицию

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев предположил, чем закончится история с подачей заявлений в финскую полицию на российского лыжника Александра Большунова за столкновение с Йони Мяки.

«Александр не нанёс Мяки травм. Если бы подобное произошло в России, подача заявления оказалась бы возможна исключительно в случае причинения серьёзного вреда здоровью, желательно средней тяжести. Скажем, человек упал и сломал руку или получил закрытую черепно-мозговую травму. Но простые столкновения на трассе здесь ни при чём. Вряд ли по финским законам существует иная трактовка. Скорее всего, в принятии заявления откажут. Перспективы у него минимальные», — заявил Федореев в интервью RT.

Ранее он назвал прецедентом историю с подачей заявлений на Большунова в финскую полицию.