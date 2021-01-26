Спортивный юрист предположил, чем закончится для Большунова подача заявлений на него в финскую полицию

Короткая ссылка
Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев предположил, чем закончится история с подачей заявлений в финскую полицию на российского лыжника Александра Большунова за столкновение с Йони Мяки.
Спортивный юрист предположил, чем закончится для Большунова подача заявлений на него в финскую полицию
  • globallookpress.com

«Александр не нанёс Мяки травм. Если бы подобное произошло в России, подача заявления оказалась бы возможна исключительно в случае причинения серьёзного вреда здоровью, желательно средней тяжести. Скажем, человек упал и сломал руку или получил закрытую черепно-мозговую травму. Но простые столкновения на трассе здесь ни при чём. Вряд ли по финским законам существует иная трактовка. Скорее всего, в принятии заявления откажут. Перспективы у него минимальные», — заявил Федореев в интервью RT.

Ранее он назвал прецедентом историю с подачей заявлений на Большунова в финскую полицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить