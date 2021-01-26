Канадский лыжник раскритиковал поведение Большунова в инциденте с Мяки

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадский лыжник Девон Кершоу высказал мнение о поведении россиянина Александра Большунова во время столкновения с финским лыжником Йони Мяки во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Для понимания давайте вспомним, что было за день до эстафеты. В скиатлоне Большунов шёл слишком близко к норвежцам. Я не понимаю, чему Бородавко учит своих лыжников, таких как Червоткин или Большунов. Они заезжают другим чуть ли не на задницу. Именно это и привело к столкновению с Холундом. Виноват там был россиянин — на сто процентов. Большунов был в ярости после той гонки. Мяки слегка нарушал правила, пошёл слишком далеко в сторону, он это сам понимает. Но заслужил ли он того, что его потом размазали? Наверное, нет. Он закрыл дверь для Большунова, поджал россиянина. И в этот момент Александр потерял голову. Он как сумасшедший начал махать палкой. А затем он въехал в соперников. Никогда в своей жизни не видел, чтобы кто-то совершал более глупый поступок. Мяки мог получить травму. Знаете, было неприятно видеть, как Большунов начинает махать палкой, бросая бороться. Но дальше человек въезжает на полном ходу в соперника. Это безумие! Большунов был лучшим лыжником прошлого сезона, он лучший лыжник нынешнего сезона. Так начни вести себя как подобает чемпиону. Хватит причитать. То, что он сделал, — это просто безумие. Жёлтый биб, лучший лыжник мира — и он так себя ведёт», — цитирует Кершоу Faster Skier.

На финише гонки Мяки подрезал Большунова, а тот, в свою очередь, отмахнулся от соперника палкой. После финиша россиянин на полном ходу въехал в группу финских лыжников.

Ранее в FIS не исключили возможность дисквалификации Большунова.