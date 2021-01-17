«UFC и Уайт очень хотят, чтобы он снова дрался»: как отреагировали на возможное возобновление карьеры Нурмагомедова

Хабиба Нурмагомедова не стоит критиковать за возможное возвращение в октагон. Об этом заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. По его словам, спортсмен наверняка обсудил данное решение с матерью, которой ранее давал обещание больше не выступать. В свою очередь, известный российский боец Сергей Харитонов считает, что в случае возобновления карьеры действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории его противником станет Конор Макгрегор. Между тем президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев предположил, что уроженец Дагестана может заработать очень большие деньги.

«Хабиб не хочет задерживать развитие дивизиона»

Заявление президента UFC Даны Уайта о том, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон, стало, пожалуй, главным событием выходных в смешанных единоборствах и затмило даже зрелищный бой между Максом Холлоуэем и Келвином Кэттером. Уже на пресс-конференции глава промоушена чуть подробнее рассказал о ходе переговоров с россиянином и подчеркнул, что действующий чемпион в лёгкой весовой категории не посетит турнир UFC257, в рамках которого состоится поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Хабиба там не будет. В среду он выступит секундантом Умара Нурмагомедова, а затем улетит в Лас-Вегас. Я полечу туда позже, и через неделю мы ещё раз пообщаемся. Мы должны принять решение. Хабиб говорит, что не хочет задерживать развитие дивизиона», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Stay active show him something @TeamKhabib — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) January 16, 2021

Тем временем сам Нурмамегодов поглощён подготовкой двоюродного брата Умара к бою с Сергеем Морозовым, который состоится в рамках турнира UFC Fight Night 20 января.

«Все идёт по плану. 20 января Умар Нурмагомедов должен порадовать. Все тяжёлые тренировки позади, осталось сделать вес, а пока идём, опережая график», — написал в своём Instagram Хабиб.

Достаточно неоднозначно отреагировали на возможное возвращение россиянина действующие бойцы UFC. Так, бразилец Чарльз Оливейра, также выступающий в лёгкой весовой категории, бросил уроженцу Дагестана вызов.

«Спасибо, Хабиб. При всём уважении, я показал, на что способен, и готов бросить тебе вызов за золото. Поехали! Надеюсь, скоро увидимся», — написал Оливейра в Twitter.

А вот американец Нейт Диаз отметился оскорбительным постом.

«Деньги — то, что движет бойцами»

В России реакция на возможное возвращение Нурмагомедова в октагон также оказалась неоднозначной. Например, бывший боец ММА Олег Тактаров высмеял прежние слова чемпиона UFC о желании завершить карьеру.

«Я, говорит, ушёл. По полтора года не выступал, а тут ушёл. Почитайте мои старые интервью, я там всё сказал, что и как будет, притом сразу. Мы это всё уже проходили. Деньги были другие. Всё это пройдено мной и ребятами по несколько раз. Тут не о чем разговаривать, ничего нового не происходит», — приводит слова Тактарова Sport24.

В свою очередь, другой известный отечественный боец Сергей Харитонов, напротив, подчеркнул, что Хабиб поступит правильно, если вновь решит драться.

«У каждого человека своя жизнь, и каждый поступает в этой жизни так, как хочет. О Хабибе говорят, все обсуждают его возможное возвращение. Думаю, он вернётся — и правильно сделает. Мне сложно сказать, кто для него будет главным соперником, я слежу за тяжеловесами. Наверное, Макгрегор», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев предположил, что если россиянин и выйдет снова в октагон, то только за очень большие деньги. По его мнению, Уайт вполне готов их заплатить.

Также по теме «Покажите что-то впечатляющее и заставьте меня вернуться»: Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры в UFC Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в смешанных единоборствах, если претенденты на титул чемпиона UFC в лёгком весе смогут...

«Это должны быть цифры, которые явно выше тех, что были раньше. $100 млн? Всё может быть. Уайт — бизнесмен, он посчитает. Если он сможет заплатить столько Хабибу, да ещё и Конору, и при этом заработать, то всё возможно. А он, наверняка, может заработать больше», — предположил функционер.

По словам Гаджиева, Нурмагомедову может быть интересен бой с Макгрегором или поединок с Жоржем Сен-Пьером.

«Канадец не выходил в октагон три года, но форму поддерживает, это дисциплинированный атлет. Поединок с ним будет актуальным... Этот бой должен проходить в Лас-Вегасе в удобном для Северной Америки тайм-слоте, тогда и pay-per-view продадут в большем количестве... Хабиб вернётся, потому что заскучал. А бой с Сен-Пьером — это поединок ради наследия. Победить Сен-Пьера — очень круто. У него случались поражения, но не так много», — добавил Гаджиев.

О финансовой мотивации высказался и российский боец ММА Вячеслав Василевский. Спортсмен считает, что Уайт сделал Нурмагомедову предложение, от которого трудно отказаться.

«Это всё бизнес. Возможно, Уайт предложил ему условия, от которых трудно отказаться. Хабиб же человек, подвластен эмоциям. А потом с холодной головой может обдумать, передумать. Деньги — это первостепенное, то, что движет бойцами и их решениями. Всё можно перебить деньгами», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Чемпион организации Brave и близкий друг Нурмагомедова Эльдар Эльдаров подчеркнул, что ирландец, несмотря на все его громкие заявления, реванша не заслужил.

«Что касается Сен-Пьера, то бой может состояться в промежуточной весовой категории 75 кг. Если Хабиб захочет провести супербой и откажется от титула, данный поединок состоится. В лёгком весе это невозможно. Хабиб примет взвешенное решение, которое будет комфортным для него. Мы его поддержим», — приводит слова спортсмена ТАСС.

В свою очередь, известный боец Джефф Монсон, который и сам недавно объявил о завершении карьеры, напротив, подчеркнул, что Хабиб, принимая решение о возвращении, точно не будет руководствоваться суммой нулей в контракте.

«Думаю, UFC и Уайт очень хотят, чтобы он вернулся в октагон и снова дрался. Зная Хабиба, я уверен, что дело не в деньгах. Он уже заработал много, у него есть всё, что ему нужно», — отметил американец.

По его словам, любому бойцу в принципе сложно завершить карьеру и перестать драться.

«Я знаю, что его отец умер, и Хабиб дал маме обещание больше не драться. Но бойцу сложно удержаться от возвращения, когда у него такой бэкграунд. Мне кажется, Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться в октагон. Поэтому я очень даже верю в такой исход событий», — добавил Монсон.

«Наверняка Хабиб поговорил с мамой, и она одобрила это решение»

Высказались о возможном возвращении Нурмагомедова и в Государственной думе. Депутат Дмитрий Свищёв, член комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи, подчеркнул, что возобновлением карьеры Хабиб порадует своих поклонников.

«Это хорошая новость. Хабиб ещё молодой. Если у него есть желание и возможности, то почему бы не вернуться? У него огромное количество поклонников, которые ждут его возвращения и надеются на его победы. Вся Россия и даже весь мир смотрит и ждёт возвращения Нурмагомедова. Это придаст новую мощную интригу UFC. Если он вернётся, будет драться исключительно с главными звёздами. Ждём новость о возвращении с нетерпением», — заявил депутат.

Также по теме Главная интрига UFC: почему Нурмагомедов и Уайт не торопятся объявлять итоги своей встречи Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с президентом промоушена Даной Уайтом, в ходе которой должен был...

Другому депутату Госдумы, бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву, скорее ближе позиция Тактарова. Он признался, что изначально «скептически отнёсся» к заявлению уроженца Дагестана о желании повесить перчатки на гвоздь.

«Хабиб может не сдержать слово? Сколько человек выступает, столько будет довольных и недовольных. Это не имеет никакого отношения к спортивной части, а скорее — к промоушену и раскрутке. Сдержал слово или не сдержал... Вам любой ньюсмейкер скажет, что для публичности это здорово. Сейчас начались разговоры, что, может быть, он вернётся... Это «может быть» месяц продлится. Относитесь философски», — подчеркнул Валуев.

Ещё один экс-чемпион по боксу Константин Цзю вспомнил, как Хабиб объяснял желание уйти из спорта данным матери обещанием. Цзю предположил, что Нурмагомедов дома пообщался с ней, и она одобрила его возвращение.

«Если заявил, что может вернуться, значит, появились какие-то мотивы. Я исполнил обещание маме и больше на ринг не вышел и не выйду. Не знаю, почему Хабиб допустил возвращение, надо услышать мотивы происходящего. Он ещё молодой, наверное, чувствует, что может продолжать. Никто не может судить его. Наверняка он поговорил с мамой, и она это одобрила. Хабиб вправе принимать какое хочет решение», — считает экс-чемпион мира.

А бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин не увидел в произошедшем ничего необычного и напомнил о певцах, которые тоже зачастую объявляют об уходе со сцены, но затем продолжают выступать.

«Нурмагомедов — молодой человек, он полон сил. Думаю, Хабиб отдохнул от всех напряжений. Вполне вероятно, что он решил поменять своё решение о завершении карьеры... Многие люди обдумывают всё — и возобновляют её. Желаю Хабибу успехов, если он всё же решит вернуться. Думаю, он будет и в дальнейшем добиваться всех титулов. Может быть, у него есть и какая-нибудь особенная цель», — резюмировал специалист.