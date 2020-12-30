Королевы льда, быстрейшая саночница мира и рекордсменка планеты: лучшие спортсменки России 2020 года по версии RT

Фигуристка Анна Щербакова стала лучшей спортсменкой 2020 года по версии RT. В конце декабря после болезни она выиграла чемпионат России, набрав превышающие мировой рекорд баллы. В первую тройку рейтинга вошли также двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова и чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная. RT рассказывает, кто из российских спортсменок оставил самый заметный след в уходящем году.

10. Анастасия Войнова (велоспорт)

В отличие от представителей большинства видов спорта, трековым велогонщикам повезло, поскольку в 2020 году в условиях пандемии им удалось провести и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Возможностью выступить на них и выиграть медали сполна воспользовалась Анастасия Войнова. В феврале на мировом первенстве в Берлине она пополнила свою коллекцию наград серебром в индивидуальном спринте — в этой дисциплине россиянки не выигрывали наград уже 15 лет.

На чемпионате Европы Войнова одержала победу в личном и командном спринте, а также заняла второе место в гите на 500 метров. Всего на её счету 20 медалей континентального первенства, и по этому показателю россиянка делит первое место за всю историю соревнований с британкой Кэти Арчибальд.

9. Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика)

В 2020 году российским легкоатлетам не удалось в полной мере проявить себя на международной арене. Многие соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса. На тех же стартах, которые всё-таки состоялись, россиян не ждали из-за временной отмены нейтрального статуса.

Тем не менее даже в такой непростой ситуации прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой удавалось напоминать всему легкоатлетическому сообществу, что именно ей принадлежит титул чемпионки мира. На внутренних соревнованиях она неизменно одерживала победы, причём с очень хорошими результатами. Её лучший прыжок на 4,95 метра за весь 2020 год так никто из иностранных соперниц и не повторил. Сидорова во второй раз подряд стала лидером сезона в своей дисциплине.

8. Валерия Демидова (фристайл)

С 2020 года в экстремальных дисциплинах фристайла у России есть свой спортсмен мирового уровня. Это Валерия Демидова. В феврале она выиграла общий зачёт Кубка мира в дисциплине хаф-пайп, завоевав в течение сезона одно золото, одно серебро и две бронзы на пяти этапах.

Для российского фристайла это достижение можно назвать прорывом. Никогда ещё девушки не брали «Малый хрустальный глобус» в олимпийских видах программы, даже в таких традиционных, как акробатика и могул. Демидова завоевала свой трофей в 19 лет и стала одной из самых молодых его обладательниц.

7. Наталья Непряева (лыжные гонки)

Для Натальи Непряевой 2020 год сложился почти так же успешно, как прорывной предыдущий. Уже в первых числах января уроженка Твери во второй раз подряд стала серебряным призёром многодневной гонки «Тур де Ски». Почти всё время она была в тени других лыжниц и выиграла только бронзу на одном из спринтерских этапов, но благодаря заключительному масс-старту с подъёмом в гору сумела обойти всех соперниц, кроме непобедимой Терезы Йохауг.

На последующих этапах Кубка мира Наталья выиграла ещё одно золото и три серебра, причём как в дистанционных, так и в спринтерских гонках. Эта универсальность позволила лыжнице в итоге закончить сезон на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Непряевой удалось во второй раз подряд оказаться в первой тройке, последней из россиянок этого добивалась ещё Лариса Лазутина на рубеже веков.

6. Вера Звонарёва (теннис)

Российские теннисистки уже достаточно давно не радовали болельщиков громкими успехами. Исключением в 2020 году стала Вера Звонарёва. Её пик карьеры пришёлся на рубеж 2000-х и 2010-х, но в минувшем сезоне она добилась одного из главных спортивных достижений жизни — победы на Открытом чемпионате США в женском парном разряде.

Для участия в US Open Звонарёва впервые встала в пару с немкой Лаурой Зигемунд. Их дуэт сразу стал проходить один круг за другим. Вместе они обыгрывали как известных одиночниц, так и давно сыгранные пары. В финале 36-летняя Звонарёва и 32-летняя Зигемунд в двух сетах переиграли посеянных под третьим номером американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань.

Для россиянки этот титул стал вторым на US Open и третьим на турнирах Большого шлема. Последними отечественными теннисистками, которые побеждали на мейджорах, были Екатерина Макарова и Елена Веснина, выигравшие «Уимблдон» в 2017 году.

5. Мария Ласицкене (лёгкая атлетика)

Так же как и Сидорова, прыгунья в высоту Мария Ласицкене не имела возможности выступать на этапах «Бриллиантовой лиги» и других международных турнирах. Но это не отменяет того факта, что в 2020 году она продолжала оставаться лучшей в своём деле. В феврале трёхкратная чемпионка мира одержала три победы на внутренних стартах, каждый раз покоряя планку в два метра.

Лучший результат россиянки, 2,05 метра, так и остался никем не превзойдённым. С 2017 года она неизменно остаётся мировым лидером в женских прыжках в высоту, и приблизиться к ней пока никто не может. До Ласицкене оставаться лучшей на протяжении четырёх лет подряд удавалось всего трём легкоатлеткам.

4. Наталья Воронина (конькобежный спорт)

Конькобежка Наталья Воронина уже несколько лет стабильно входит в число лучших стайеров мира, но до 2020 года они никак не могла завоевать хоть какой-нибудь громкий титул на официальных соревнованиях. С Олимпийских игр и чемпионатов мира она привозила исключительно бронзовые медали.

Исправить это удалось на первенстве планеты на отдельных дистанциях. Сначала Воронина привычно заняла третье место в беге на 3000 метров, а на ещё более сложной дистанции, 5000 метров, не только одержала неожиданную победу, но и побила рекорд мира. Эти достижения можно назвать экстраординарными для российского конькобежного спорта — со времён СССР отечественные спортсменки не побеждали в этой дисциплине и не переписывали мировые рекорды ни на одной дистанции.

3. Алёна Косторная (фигурное катание)

Российские фигуристки на протяжении семи лет обязательно выигрывают чемпионаты Европы. В 2020 году эта серия продлилась благодаря Алёне Косторной. Она завоевала золото на турнире в Граце в непростой борьбе со своими же соотечественницами — Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Победительница была единственной участницей континентального первенства, которая исполнила тройной аксель, и этот прыжок позволил ей набрать наибольшую сумму баллов. По итогам сезона фигуристка выиграла награду ISU Skating Awards как лучший новичок года.

Летом Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, и в её карьере начался новый этап. В текущем сезоне она выиграла серебро на этапе Кубка России в Казани и на этапе Гран-при в Москве, после чего была вынуждена сняться с последующих соревнований из-за проблем со здоровьем.

2. Екатерина Катникова (санный спорт)

Чемпионат мира по санному спорту в феврале 2020 года стал триумфальным для российской сборной, а главной героиней соревнований неожиданно для всех стала Екатерина Катникова. Спортсменка из Пермского края никогда раньше не выигрывала медалей на этапах Кубка мира, но в Сочи сенсационно одержала победу в спринтерских заездах.

На этом Катникова не остановилась и вскоре выиграла ещё одно золото, уже в женских одиночных санях. Шанс завоевать третью медаль высшего достоинства у неё тоже был, но во время эстафеты она ошиблась с передачей своего этапа, что привело к дисквалификации команды.

1. Анна Щербакова (фигурное катание)

Для фигуристки Анны Щербаковой 2020 год начался с выступления на чемпионате Европы. На нём она выиграла золото в произвольной программе, побив мировой рекорд за самый дорогой элемент в женском одиночном катании, но в итоге довольствовалась серебром, набрав меньше баллов, чем Косторная.

Новый сезон начался для ученицы Тутберидзе обнадёживающе. Хотя из её программ пропал четверной лутц, она выиграла два этапа Кубка России и легко отобралась на чемпионат страны, где ей предстояло защищать свой титул. Но затем у Щербаковой начались проблемы со здоровьем, из-за которых она пропустила этап Гран-при и могла не поехать на национальное первенство.

Так и не восстановившись полностью, 16-летняя фигуристка всё равно выступила в Челябинске. Трудности при подготовке не помешали ей показать две изумительные программы и исполнить два четверных прыжка — лутц и флип. Выступление Щербаковой судьи оценили в 264,10 балла — на международных соревнованиях это был бы новый мировой рекорд. За свой характер и непревзойдённое мастерство она стала лучшей спортсменкой 2020 года по версии RT.