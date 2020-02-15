Фристайлистка Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачёт КМ в хаф-пайпе

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Валерия Демидова стала первой российской фристайлисткой, которая сумела выиграть зачёт Кубка мира в дисциплине хаф-пайп.
Фристайлистка Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачёт КМ в хаф-пайпе
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

На заключительном этапе КМ в данной дисциплине в канадском Калгари Демидова завоевала бронзу, набрав 87,20 балла. 

Победу на этапе одержала китаянка Гу Эйлээнь (94,00), а второй стала канадка Рэйчел Каркер (89,20).

На счету Демидовой в общем зачёте в хаф-пайпе теперь 300 очков, и она стала обладателем Малого хрустального глобуса. Второй стала Каркер (280), а третьей — Чжан Кэсинь из Китая (240).

Ранее фристайлист Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ в США.

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