Фристайлистка Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачёт КМ в хаф-пайпе

Валерия Демидова стала первой российской фристайлисткой, которая сумела выиграть зачёт Кубка мира в дисциплине хаф-пайп.

На заключительном этапе КМ в данной дисциплине в канадском Калгари Демидова завоевала бронзу, набрав 87,20 балла.

Победу на этапе одержала китаянка Гу Эйлээнь (94,00), а второй стала канадка Рэйчел Каркер (89,20).

На счету Демидовой в общем зачёте в хаф-пайпе теперь 300 очков, и она стала обладателем Малого хрустального глобуса. Второй стала Каркер (280), а третьей — Чжан Кэсинь из Китая (240).

Ранее фристайлист Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ в США.