Фристайлист Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ в США

Россиянин Максим Буров завоевал золото в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли.

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Российский спортсмен набрал 139 баллов. Его брат Илья Буров стал третьим с результатом 123,98 балла. Второе место занял Ноэ Рот из Швейцарии (126,91). Ранее фристайлистка Валерия Демидова завоевала серебро в хафпайпе на этапе КМ в США.