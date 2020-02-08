Фристайлист Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ в США

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Россиянин Максим Буров завоевал золото в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли.
Фристайлист Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ в США
  • globallookpress.com
  • © Luo Yuan/Xinhua

Российский спортсмен набрал 139 баллов.

Его брат Илья Буров стал третьим с результатом 123,98 балла. Второе место занял  Ноэ Рот из Швейцарии (126,91).

Ранее фристайлистка Валерия Демидова завоевала серебро в хафпайпе на этапе КМ в США.

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