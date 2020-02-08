Фристайлист Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ в США
Россиянин Максим Буров завоевал золото в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Дир-Вэлли.
- globallookpress.com
- © Luo Yuan/Xinhua
Российский спортсмен набрал 139 баллов.
Его брат Илья Буров стал третьим с результатом 123,98 балла. Второе место занял Ноэ Рот из Швейцарии (126,91).
Ранее фристайлистка Валерия Демидова завоевала серебро в хафпайпе на этапе КМ в США.
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