Теннисные герои, чемпионы UFC и обладатели Кубка Стэнли: лучшие спортсмены России 2020 года по версии RT

Теннисист Даниил Медведев стал лучшим спортсменом года по версии RT. В 2020-м он выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP, поднявшись на четвёртую строчку в мировом рейтинге. В тройку главных звёзд российского спорта также вошли его коллега Андрей Рублёв, завоевавший пять титулов за сезон, и победитель Кубка мира по лыжным гонкам и «Тур де Ски» Александр Большунов.

10. Матвей Сафонов (футбол)

2020 год стал лучшим в карьере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Будучи уже одним из самых заметных игроков РПЛ, он также сумел сделать себе имя в Европе, когда помог своему клубу впервые пробиться в Лигу чемпионов. В отборочных матчах с ПАОК 21-летний голкипер запомнился отражённым пенальти, без которого судьба команды могла бы сложиться иначе. На групповом этапе Сафонов стал соавтором единственной победы российских клубов, когда сделал сухарь в матче с «Ренном».

Параллельно Сафонов успешно играл в составе молодёжной сборной России и помог ей впервые за восемь лет пройти в финальную стадию чемпионата Европы. Доиграть отборочный турнир вратарю не удалось. Причина была уважительной — он понадобился взрослой сборной и получил вызов от Станислава Черчесова. По итогам года Сафонов стал самым дорогим молодым российским игроком, чья стоимость оценивается Transfermarkt в €15 млн. При этом в мире он занял второе место среди вратарей не старше 21 года, пропустив вперёд только Джанлуиджи Доннарумму.

9. Андрей Василевский (хоккей)

Удачно сложился 2020 год и для другого российского вратаря, только хоккейного. Андрей Василевский завоевал вместе с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли и стал одним из героев прошедшего сезона в НХЛ. На пути к заветному трофею 26-летний россиянин одержал вместе с командой 18 побед. Теперь это новый рекорд, побить который будет невозможно без изменения существующих правил — только в этом году плей-офф НХЛ включал в себя предварительные матчи, благодаря которым у вратарей был шанс выиграть больше 16 встреч.

Самым выдающимся достижением Василевского можно назвать первый матч в серии с «Коламбус Блю Джекетс», который продлился до пятого овертайма. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» совершил 61 сейв и установил клубный рекорд. А в шестой игре финальной серии с «Даллас Старз» Василевский впервые в карьере отстоял на ноль в матче плей-офф, и именно эта победа в итоге принесла ему Кубок Стэнли.

8. Павел Кулижников (конькобежный спорт)

Для конькобежца Павла Кулижникова вторая половина сезона-2019/20 получилась очень насыщенной. В январе он триумфально выступил на чемпионате Европы и выиграл три золота сразу — в беге на 500 и 1000 м, а также в командном спринте. Следующим значимым событием в карьере 26-летнего спортсмена стала победа на этапе Кубка мира в Калгари. Она позволила не только настроиться на грядущий чемпионат мира на отдельных дистанциях, но и подняла Кулижникова на шестое место по победам в личных гонках за всю историю Кубка мира.

Мировое первенство тоже замечательно сложилось для российского конькобежца. Он сделал победный дубль на дистанциях 500 и 1000 м. При этом в своём забеге на 1000 м Кулижников установил рекорд мира, став обладателем сразу двух высших достижений в конькобежном спорте. А ведь незадолго до этого спортсмен упал во время командного спринта и получил травму, но всё же не отказался от возможности стать восьмикратным чемпионом мира.

Павел Кулижников

Reuters

© NTB Scanpix/Geir Olsen

7. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства)

Главным боем для Хабиба Нурмагомедова в 2020 году должен был стать долгожданный поединок с Тони Фергюсоном. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, он так и не смог выехать из страны и встретиться с американцем. Их схватка на турнирах UFC была отменена уже в пятый раз. Но этот бой, как показали дальнейшие события, всё равно не имел бы особого значения. Вскоре Фергюсон не устоял в поединке с Джастином Гэтжи, и право сразиться с Нурмагомедовым перешло к новому бойцу.

Бой за звание чемпиона мира в лёгком весе состоялся 24 октября в Абу-Даби и принёс российскому спортсмену 29-ю победу в карьере. Начиная с поединка с Элом Яквинтой, Нурмагомедов каждый раз проводил на ринге всё меньше времени, и схватка с Гэтжи закончилась уже во втором раунде. Орёл бросил соперника на пол и провёл удушающий приём «треугольник», которым за 12 лет до этого выиграл свой первый поединок в ММА. Победу Нурмагомедов посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу, скончавшемуся летом от коронавируса, и объявил о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов

Reuters

© Per Haljestam-USA TODAY Sports

6. Роман Репилов (санный спорт)

Двукратным чемпионом мира за один год стал ещё один российский представитель зимних видов спорта — саночник Роман Репилов. Его триумф состоялся на первенстве планеты в Сочи. Сначала уроженец подмосковного Дмитрова выиграл золото в мужских одиночных санях, опередив серебряного призёра австрийца Йонаса Мюллера всего на 0,032 секунды. Вторую победу Репилов одержал в спринте, и там отрыв от второго места оказался ещё меньше — лишь 0,006 секунды.

Если победы Репилова на домашней трассе не убедили в том, что именно он был лучшим саночником в 2020 году, то стоит вспомнить его результаты на Кубке мира. 24-летний спортсмен во второй раз в карьере стал обладателем «Хрустального глобуса», а заодно выиграл общий зачёт в спринтерских заездах. Кроме того, Репилов помог сборной России разделить с Италией победу в эстафетном Кубке мира, которую отечественные саночники ещё никогда не одерживали.

Павел Кулижников

РИА Новости

© Владимир Астапкович

5. Пётр Ян (смешанные единоборства)

В 2020-м у России появился новый чемпион UFC. 12 июля Пётр Ян завоевал вакантный пояс в легчайшем весе, досрочно закончив поединок с бразильцем Жозе Алдо. На то, чтобы пройти путь от дебюта в главном промоушене до титульного поединка, у 27-летнего спортсмена ушло чуть больше двух лет.

Бой в Абу-Даби продлился до пятого раунда, и за полторы минуты до конца Ян сумел добить своего противника и выиграть техническим нокаутом. Для этого россиянину понадобилось нанести 194 удара — для его весовой категории это стало новым рекордом в UFC. По итогам года Пётр замкнул десятку лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Петр Ян

Gettyimages.ru

© Jeff Bottari

4. Никита Кучеров (хоккей)

Пока Андрей Василевский защищал ворота «Тампа Бэй-Лайтнинг» в Кубке Стэнли, Никита Кучеров отвечал в команде за голы и прекрасно справлялся со своими обязанностями. Именно он стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка в 25 матчах. В семи случаях он сам забрасывал шайбы, а 27 раз раздавал их партнёрам, став благодаря этому ещё и лучшим ассистентом.

Передачи Кучерова дважды имели решающее значение в исходе серий. Его пасы приносили победы команде и в четвертьфинале конференции, и в финале всего Кубка Стэнли. За время плей-офф 27-летнему хоккеисту удавалось набрать и три, и четыре очка за матч, а в первой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» он поучаствовал в пяти голах — раньше никто из команды «Тампы» не добивался этого в играх на выбывание.

3. Александр Большунов (лыжные гонки)

Уже на пятый день 2020-го лыжник Александр Большунов одержал одну из самых значимых российских побед в уходящем году. Он выиграл общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски», повторив достижения Александра Легкова и Сергея Устюгова. 23-летний спортсмен оказывался в тройке лучших на каждом этапе, кроме одного, и по праву занял итоговое первое место.

Победа в «Тур де Ски» принесла Большунову жёлтую майку лидера Кубка мира и позволила замахнуться на «Большой хрустальный глобус». До конца сезона он выиграл ещё шесть гонок и добился своей цели.

Победный настрой Большунов сохранил и на следующий сезон. Он снова возглавил генеральную классификацию Кубка мира и положил в свою личную копилку ещё пять медалей. Он даже успел повторить рекорд Бьёрна Дэли и Мартина Юнсруда Сундбю по победам в дистанционных гонках в течение календарного года — они брали золото по восемь раз.

Александр Большунов

globallookpress.com

© Sebastian Kahnert/dpa

2. Андрей Рублёв (теннис)

Для теннисиста Андрея Рублёва 2020 год сразу начался успешно. Ещё в январе он выиграл турниры в Дохе и Аделаиде, а на Australian Open довёл победную серию до 11 матчей подряд, но уступил Александру Звереву.

Пандемия коронавируса нисколько не сказалась на форме спортсмена. Осенью Рублёв дважды дошёл до четвертьфиналов турниров «Большого шлема», а между US Open и «Ролан Гаррос» успел завоевать титул на турнире ATP 500 в Гамбурге. Сразу после Открытого чемпионата Франции он выиграл ещё два турнира такой же категории в Санкт-Петербурге и Вене. 23-летний россиянин в 2020 году выиграл наибольшее число турниров за год — пять, обойдя Новака Джоковича, и пробился на свой первый Итоговый турнир ATP.

На нём Рублёв проиграл два первых поединка, но благодаря победе над Домиником Тимом сумел сравняться с первой ракеткой мира по выигранным матчам за год. Россиянин обыгрывал соперников 41 раз, а уступал всего в десяти случаях. 2020 год Рублёв закончил на восьмой строчке рейтинга ATP, получив награду как игрок, добившийся наибольшего прогресса.

1. Даниил Медведев (теннис)

Теннисист Даниил Медведев долго ждал своих первых успехов в 2020 году. До пандемии он успел дойти только до четвёртого круга Australian Open, а после возобновления сезона его лучшим результатом был выход в полуфинал US Open. На других менее престижных турнирах он тоже никак не мог дойти хотя бы до финалов.

И лишь в конце года 24-летний спортсмен раскрылся и стал показывать феноменальный уровень тенниса. Сначала Медведев отпраздновал первую победу на «Мастерсе» в Париже, обыграв на пути к титулу двух соперников из первой десятки мирового рейтинга. А уже спустя неделю россиянин отправился на Итоговый турнир ATP, где уже все оппоненты были из той же категории.

Но для Медведева это не стало проблемой. Он не отдал ни одного сета на групповом этапе, хотя ему приходилось встречаться с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, а затем одержал две волевые победы над Рафаэлем Надалем (которого ни разу не обыгрывал раньше) и Домиником Тимом. Даниил стал вторым российским теннисистом, который выиграл финальный турнир сезона, и закончил год на четвёртом месте в рейтинге ATP.