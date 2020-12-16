Первая проверка Брагина: чего ждать от сборной России по хоккею на Кубке Первого канала

С 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА Арене» пройдёт Кубок Первого канала. Второй этап Еврохоккейтура станет дебютным для тренерского штаба во главе с Валерием Брагиным. Национальной команде придётся выступать без ряда травмированных и уехавших в НХЛ игроков, а также противостоять усилившимся по сравнению с Кубком Карьяла соперникам. В четверг сборная России встретится со Швецией, в субботу померится силами с Чехией, а в воскресенье проэкзаменует Финляндию.

С 17 по 20 декабря в Москве пройдёт второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Сборная России выступит на домашнем турнире основным составом и под руководством Валерия Брагина, который официально дебютирует в качестве наставника национальной команды после июньского назначения.

Все игры пройдут на стадионе «ЦСКА Арена», то есть привычного вынесенного в другую страну матча в четверг не будет. При этом зрители смогут посетить только встречи с участием сборной России. С учётом того, что организатором разрешено заполнить трибуны всего на 25%, увидеть игры вживую смогут по 3025 человек.

Прошедший в ноябре финский этап Евротура задал высокую планку для взрослой сборной России. Тогда вместо неё выступила молодёжка Игоря Ларионова, которая одержала три победы и показала при этом красивую атакующую игру, отлично подготовившись к грядущему молодёжному чемпионату мира. Теперь болельщики будут ждать, что подопечные Брагина как минимум повторят этот результат.

Однако сделать это будет непросто, и на то есть несколько причин. Одна из них была известна ещё с лета и находила подтверждение в течение сезона — это отсутствие вратарей экстра-класса. С отъездом Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина в НХЛ сборная лишилась своих самых надёжных голкиперов, которые выступали дома. Теперь пост номер один доверен Александру Самонову, Ивану Федотову и Даниилу Тарасову, причём последний заменил Михаила Бердина, которого тренерский штаб отцепил от сборной на следующий день после вызова.

Брагину действительно пришлось сделать непростой выбор. Никто из вызванных вратарей не может похвастаться одновременно стабильной игровой практикой и хорошей статистикой в КХЛ. Самонов отыграл за СКА всего девять матчей, Тарасов за «Салават Юлаев» — на один меньше. Федотов входит в число лидеров КХЛ по отражённым броскам и коэффициенту надёжности, но в «Тракторе» уже полмесяца проигрывает конкуренцию Роману Виллу, который как раз будет представлять Чехию на Евротуре. Ворота других сборных тоже будут защищать представители КХЛ — финн Юхо Олкинуора и шведы Андерс Линдбек и Магнус Хелльберг.

Кроме того, сборная лишилась нескольких важных полевых игроков из-за травм. Армейцы Максим Шалунов и Антон Слепышев не играют почти полмесяца. Эмиль Галимов и вовсе не выходит на лёд с октября. Эти потери могут казаться не слишком опасными, но качественных снайперов в сборной России сейчас не хватает по той же причине, по которой нет достойных вратарей.

17, 19 и 20 декабря — запомните даты, когда наша сборная сыграет против шведов, чехов и финнов на Кубке Первого канала: https://t.co/nveAEvJ1Kd



Готовимся поддерживать команду и изучаем состав на турнир 🏒#снамироссияpic.twitter.com/DQ9qZ4PIlU — Хоккей России (@russiahockey) December 7, 2020

Однако в остальном сборная составлена практически из всех лучших российских игроков, которые сейчас играют в КХЛ. Отметить можно разве что отсутствие Дамира Жафярова и Алексея Макеева, входящих в первую десятку лучших бомбардиров регулярки, но таким оказался выбор Брагина, который уверен, что сумел соблюсти баланс в своём коллективе.

«В команду вызваны три вратаря и пять пятёрок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами. Четыре хоккеиста в составе — 2000 года рождения. Самый опытный игрок — Вадим Шипачёв, он будет назначен капитаном команды. К сожалению, мы недосчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери», — говорил Брагин.

Вместо двух опытных и результативных нападающих он вызвал 20-летних Кирилла Марченко и Ивана Морозова, которых лучше знает по работе в СКА, а также представителя «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, из-за которого между клубом и сборной произошёл конфликт. Из молодых игроков Брагин также вызвал защитника Данилу Галенюка, с которым опять-таки хорошо знаком по петербургскому клубу. Не стоит забывать, что Кубок Первого канала также является этапом подготовки к чемпионату мира 2021 года, на котором тренерский штаб вряд ли сможет рассчитывать на помощь энхаэловцев, а потому поиск молодых талантов для команды нужно начинать уже сейчас.

При выборе защитников Брагин сделал ставку на сыгранность. Игроки первых трёх пар, которые он объединил на тренировке за два дня до первого матча со Швецией, представляют одни и те же клубы. Но в нападении тренерский штаб предпочёл создавать новые тройки, практически не опираясь на уже существующие связки игроков.

Если возвращаться к причинам, из-за которых победить на Кубке Первого канала будет сложнее, чем на Кубке Карьяла, то стоит напомнить и о составах будущих соперников. В ноябре Чехия, Швеция и Финляндия в основном опирались на силы своих национальных чемпионатов, а теперь из-за пандемии коронавируса они закономерно обратили внимание на игроков, выступающих в КХЛ, многие из которых имеют более высокий уровень.

Достаточно сказать, что если в ноябре чехи вообще могли играть без представителей лиги, то теперь за них выступит лучший снайпер регулярки Дмитрий Яшкин. Нельзя забывать и об уже упомянутых иностранных вратарях, которые превосходят российских коллег по классу. Впрочем, финнам так и не удалось привлечь на свою сторону готовую тройку из «Салавата Юлаева»: Маркуса Гранлунда, Теему Хартикайнена и Сакари Маннинена — и последний матч Кубка Первого канала, в котором, возможно, будет решаться, кто займёт первое место, пройдёт без их участия.

Сборную России вряд ли можно считать однозначным фаворитом домашнего этапа Еврохоккейтура, хотя бы из-за большой неопределённости с голкиперами. Но для первого турнира под руководством нового тренерского штаба результат имеет формальное значение. Брагину пора уже задумываться не только о чемпионате мира, но и о следующей Олимпиаде, до которой осталось чуть больше года. И не исключено, что в ней снова придётся рассчитывать только на игроков, выступающих дома.