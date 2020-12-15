Кожевников считает, что ФХР могла пойти навстречу «Ак Барсу» и не вызывать игроков в сборную перед матчем КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с недовольством главного тренера казанского «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова вызовом хоккеистов команды в сборную России на игры Еврохоккейтура перед матчем КХЛ с финским «Йокеритом».

«С одной стороны, его можно понять. Он хочет, чтобы его хоккеисты остались в клубе. Но в то же время сборная есть сборная, в неё нужно отпускать. Или для Квартальнова есть ещё одно предложение: вообще не готовить хоккеистов для национальной команды, тогда не придётся никого отпускать. Стоит ли его обвинять в непрофессионализме? Каждый тренер имеет право высказывать свою точку зрения, в регламенте такого запрета нет. Тем более что от его слов ничего не поменяется, а он, возможно, таким образом выпустил пар и успокоился. Могли ли в КХЛ пойти «Ак Барсу» навстречу? Думаю, да, учитывая, что Кубок Первого канала — это не чемпионат мира», — рассказал Кожевников RT.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Йокерит».