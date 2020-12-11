Третьяк: ФХР хочет, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Белоруссии и Латвии
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«Совет на сегодняшний день уверен, что Белоруссия и Латвия проведут чемпионат мира. Все взгляды на то, что всё останется как есть. Если будет обращение к нам со стороны ИИХФ — правительство решит. Я такого заявления пока не делаю. Мы хотим, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Белоруссии и Латвии», — приводит слова Третьяка Sport24.
Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.
До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что IIHF получила предложение провести матчи ЧМ-2021 по хоккею в России.