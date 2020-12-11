Третьяк: ФХР хочет, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Белоруссии и Латвии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением по поводу возможного переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии.

«Совет на сегодняшний день уверен, что Белоруссия и Латвия проведут чемпионат мира. Все взгляды на то, что всё останется как есть. Если будет обращение к нам со стороны ИИХФ — правительство решит. Я такого заявления пока не делаю. Мы хотим, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Белоруссии и Латвии», — приводит слова Третьяка Sport24.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что IIHF получила предложение провести матчи ЧМ-2021 по хоккею в России.