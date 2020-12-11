Третьяк: ФХР хочет, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Белоруссии и Латвии

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением по поводу возможного переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии.
Третьяк: ФХР хочет, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Белоруссии и Латвии
  • globallookpress.com

«Совет на сегодняшний день уверен, что Белоруссия и Латвия проведут чемпионат мира. Все взгляды на то, что всё останется как есть. Если будет обращение к нам со стороны ИИХФ — правительство решит. Я такого заявления пока не делаю. Мы хотим, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Белоруссии и Латвии», — приводит слова Третьяка Sport24.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

До этого власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что IIHF получила предложение провести матчи ЧМ-2021 по хоккею в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить