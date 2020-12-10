IIHF получила предложение провести матчи ЧМ-2021 по хоккею в России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о ситуации с проведением чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге.

«Нашей целью является провести чемпионат мира в Минске и Риге, ничего не менять. Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Белоруссия говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами. Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге. Слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее Фазель заявил, что Международный олимпийский комитет не станет вмешиваться в вопрос проведения ЧМ по хоккею 2021 года.