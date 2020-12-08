Фазель заявил, что МОК не станет вмешиваться в вопрос проведения ЧМ по хоккею 2021 года

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается вмешиваться в вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге.
Фазель заявил, что МОК не станет вмешиваться в вопрос проведения ЧМ по хоккею 2021 года
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Санкции МОК к Белоруссии никак не могут повлиять на ЧМ, это разные вещи. МОК следит сейчас за определёнными атлетами и обеспокоен подготовкой Токио к Олимпийским играм, и я тоже обеспокоен ситуацией вокруг господина Баскова. Но по отношению к чемпионату мира решение будет принимать именно IIHF. Я на 100% уверен, что МОК не станет вмешиваться в наше решение, и об этом же ясно сказал Томас Бах», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что МОК принял решение временно отстранить представителей исполкома Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях, проводимых под эгидой МОК, в том числе от Олимпийских игр.

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