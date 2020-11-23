«Самая большая победа в жизни»: Медведев об успехе на Итоговом турнире ATP, о матчах с Надалем и Тимом и о трёх желаниях

Даниил Медведев признался, что не поверил бы, если бы перед началом Итогового турнира ATP в Лондоне ему предрекли успех. По его словам, эта победа стала для него лучшей в карьере, так как в решающем матче с Домиником Тимом он почувствовал, на что действительно способен. Российский теннисист также рассказал, почему предпочёл сдержать эмоции после заключительного розыгрыша финала, вспомнил о том, как днём ранее впервые одолел Рафаэля Надаля и признался, чем ему запомнится нынешний сезон.

Победа над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP в Лондоне стала одной из самых сложных, но в то же время значимых для Даниила Медведева. На заключительной пресс-конференции в Лондоне россиянин предположил, что этот триумф, наверняка, придаст новый импульс его карьере.

«Да, думаю, эта победа — большой шаг вперед в моей карьере. Я смог обыграть Доминика, который так мощно сегодня играл. Я все-таки смог его превзойти, переломить игру. Возможно, это самая большая победа в моей жизни. Я уже не говорю про завоеванный титул. Нет, серьёзно — выиграть финал Мирового тура ATP, не проиграв ни одного матча! Я, конечно, знаю про себя, что могу здорово играть, но, честное слово, если бы мне сказали такое до турнира, ни за что бы не поверил», — заявил Медведев.

Даниил отдал должное сопернику, доминировавшему на протяжении большей части матча, и признался, что тяжелее всего ему было справиться с его резаным ударом. По мнению Медведева, в настоящий момент Тим заслуженно является одним из сильнейших теннисистов мира.

«Заставить Доминика устать в трёхсетовом, а не пятисетовом матче — это большое достижение. Тим сейчас играет, как один из лучших теннисистов в истории, возможно пока не по количеству титулов или побед на турнирах Большого шлема, но... по игре на сегодняшний день. Именно поэтому то, для меня это так важно (победа над Домиником Тимом в Лондоне. — RT)... Он просто великолепный игрок, и, вероятно, его ждёт ещё много титулов. Надеюсь, у нас ещё будет много матчей на высоком уровне», — добавил россиянин.

По ходу Итогового турнира ATP Медведеву покорилось весьма редкое достижение. Он сумел обыграть теннисистов, занимающих все три верхние строчки мирового рейтинга — помимо Тима, на групповой стадии ему уступил первая ракетка мира Новак Джокович, а в полуфинале — испанец Рафаэль Надаль.

«Возможно, кто-то из них был в этот момент не в лучшей своей форме, а кто-то — в лучшей. Это неважно. Они всё равно остаются сейчас лучшими теннисистами. Этот много значит для меня — демонстрирует, на что я способен, когда отлично играю и хорошо себя чувствую как физически, так и психологически», — поделился впечатлениями новоиспечённый чемпион.

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Многие заметили, что, несмотря на выдающийся результат, Медведев остался крайне спокоен после заключительного розыгрыша. По его словам, на самом деле он был очень рад, однако ещё в прошлом году намеренно решил отказаться от бурного празднования успеха на корте.

«Каждый спортсмен в определённый момент своей карьеры решает делать что-то особенное. Кто-то празднует. Кто-то аплодирует болельщикам. Многие производят какие-то манипуляции с ракеткой. Поэтому во время US Open в прошлом году, когда у меня возникли трудности с болельщиками, я надеялся, что у меня в карьере будет больше титулов, я решил, что это станет моей изюминкой. Возможно, в теннисе я первый, хотя в футболе определённо есть игроки, которые не отмечают голы. Я не отмечаю победы. Это моя изюминка, и мне она нравится», — объяснил россиянин.

Теннисист пошутил, что его даже не показали на экране после окончания матча, так как, в отличие от предыдущих победителей, он не кричал и не плакал на корте, а лишь пожал руку Тиму.

Стоит отметить, что после US Open сезон складывался для Медведва неудачно. По его словам, лишь в Вене он начал обретать прежнюю уверенность, хотя ещё в четвертьфинале с Кевином Андерсоном чувствовал, насколько плохо играет. Затем ему удалось завоевать титул на «Мастерсе» во Франции и в общей сложности одержать 10 побед подряд.

«Начал лучше играть в Париже, я бы даже сказал, великолепно. Когда ты чувствуешь такую уверенность, нужно уметь её сохранить. И сейчас, мне кажется, я понимаю, как это сделать, особенно оглядываясь на прошлый сезон, когда я шесть раз подряд выходил в финалы. И теперь вопрос заключается в том, как обрести эту уверенность быстрее», — отметил теннисист.

Медведев также признался, что если бы мог загадать три желания, которые исполнятся, то первое непременно потратил бы на то, чтобы научиться выигрывать все турниры, в которых принимает участие, а второе на то, чтобы быть здоровым.

«Только так ты выигрываешь матчи. Оставаться здоровым – большая часть этого. Думаю, сейчас мы видим многих игроков, которые продолжают выступать и в 35 лет, и в 40, чего раньше не было, потому что мы начали больше заботиться о нашем теле. Что касается третьего желания, то хотел бы подавать, как Иво Карлович», — пошутил Даниил.

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Медведева и Тима относят к новому поколению игроков, которое должной прийти на смену многолетним лидерам тура — Федереру, Надалю и Джоковичу. Россиянин отметил, что подобное определение накладывает свой отпечаток, заставляя чувствовать дополнительную ответственность.

«Надеюсь, все мы, молодые теннисисты, продолжим двигаться дальше и у нас ещё будут большие противостояния... Надеюсь, мы сможем оставаться здесь ещё долго, возможно, так сказать, отодвигая другие поколения назад, потому что так мы сможем приблизиться к топ-3. Ведь нынешние лидеры и сами сумели продержаться два или три поколения, не снижая свой уровень, что совсем не просто», — подчеркнул он.

Кроме того, Медведев отметил значимость противостояний лучших из лучших. на своём примере с Тимом. По его мнению, встречи с равными по силе соперниками не только мотивируют самих теннисистов, но и двигают спорт вперёд. При этом он добавил, что без таких классных игроков, как Джокович, Надаль, Федерер или Маррей не было бы представителей более молодого поколения.

«Потом ты проводишь первый матч с такими теннисистами. Не всегда проигрываешь, но выиграть нелегко. И ты хочешь работать ещё упорнее, чтобы победить их. Здесь, в Лондоне, я наконец-то взял верх над Рафой. Это прекрасное, прекрасное чувство. Пока мне не удалось победить Роджера. Надеюсь, у меня ещё будет такая возможность», — пояснил россиянин.

Нынешний сезон получился особенно непростым для теннисного мира, так как большая часть турниров была отменена из-за пандемии. Медведев рассказал, что ещё за две недели до US Open он готов был смириться с тем, что в ближайшее время ему и вовсе не придётся выходить на корт. Тем не менее спортсмен предпочитает помнить лишь позитивные моменты.

«Думаю, мы запомним этот год благодаря всем великолепным матчам и турнирам, которые всё-таки состоялись..., по концовке, которая была отличной, даже учитывая отсутствие зрителей на трибунах», — заключил Медведев.