Медведев назвал победу на Итоговом чемпионате ATP важнейшей в жизни

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от своей победы на Итоговом чемпионате Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне.

«Это просто невероятно, я выиграл десять матчей подряд. В конце сезона я победил на двух крупнейших турнирах. Помню свой первый матч с Кевином Андерсоном в Париже, когда он снялся при счёте 5:2 на тай-брейке. В том матче я не мог попасть в корт на приёме. Иногда я доставал мяч, но посылал его в аут на 10 м. Думал: «Я так плохо играю сейчас, очень плохо». Затем я стал повышать уровень своей игры, потому что боролся. И стал играть невероятно. Это лучшая победа в моей жизни. Не в плане самого титула, а по тому, как складывался этот матч. Очень тяжело победить Тима, когда он так играет. Думаю, ему нравится стиль моей игры, мне пришлось нелегко в психологическом плане. Сейчас я самый счастливый человек в мире», — цитирует Медведева официальный сайт турнира, ссылаясь на подкаст Гаэля Монфиса и Энди Маррея.

24-летний уроженец Москвы стал вторым победителем из России в истории турнира. Первым был Николай Давиденко, который стал триумфатором в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Медведев заработал более $1,5 млн призовых на Итоговом турнире ATP.