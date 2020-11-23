Давыденко прокомментировал победу Медведева на Итоговом турнире ATP

Бывший российский теннисист Николай Давыденко прокомментировал победу своего соотечественника, четвёртой ракетки мира Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Медведев был тактически гибким. Со своими тренерами они использовали разные тактические моменты игры с разными соперниками. С Тимом прошла выбранная тактика, полуфинал с Надалем проходил по-другому. Медведев набрал оптимальную форму и реализовал всё, что нужно. В пятисетовых матчах тяжелее держать концентрацию. И психологически, и физически сложнее держать себя более долгое время. Но, мне кажется, сейчас Медведев уже готов к этому. Физически он готов, но я не знаю, хватит ли у него моральных сил выдерживать концентрацию», — приводит слова Давыденко ТАСС.

Медведев стал вторым россиянином в истории, который сумел выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009 году это сделал Давыденко.

Ранее сообщалось, что Медведев заработал более $1,5 млн призовых на Итоговом турнире ATP.