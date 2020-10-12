«Сигнал всей лиге»: суд оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение санитарных норм на матче РПЛ с «Зенитом»

Тушинский районный суд признал московский «Спартак» виновным в нарушении санитарных норм во время матча 10-то тура РПЛ с «Зенитом». Клуб обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. В то же время красно-белым удалось избежать временного закрытия стадиона. В «Спартаке» уже заявили, что не намерены оспаривать это решение. Между тем президент лиги Сергей Прядкин подчеркнул, что эта ситуация станет сигналом для других команд.

В Тушинском районном суде Москвы состоялось заседание по делу о нарушении «Спартаком» санитарных норм во время домашнего матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». По его итогам клуб был признан виновным и оштрафован на 300 тыс. рублей. При этом красно-белые избежали наиболее жёсткого наказания, предусмотренного за такое нарушение, — временного прекращения деятельности сроком до 90 дней.

«Признать «Спартак» виновным в нарушении административного регламента. Штраф 300 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашёл достаточных оснований для наказания в минимальном размере», — передаёт слова судьи «Чемпионат».

По данным Роспотребнадзора, количество болельщиков на трибунах «Открытие Арены» 3 октября составило не 17 150, как было указано в протоколе, а 20 700. Кроме того, было выявлено, что зрители нарушали масочный режим и не соблюдали социальную дистанцию.

На суде представители «Спартака» признали, что некоторые фанаты действительно не придерживались правил, прописанных в медицинском протоколе. При этом юрист клуба Владислав Ляликов сообщил, что сотрудники стадиона делали замечания нарушителям, однако в их полномочия «ни по этическим, ни по правовым причинам» не входит применение силы.

«На футбол люди приходят семьями или дружескими коллективами. Мы распространяли билеты таким образом, чтобы социальная дистанция была. Но на матче люди, которые приходили коллективами, её разрывали... К сожалению, часть болельщиков не надевала маски даже после требования контролёров», — приводит слова Ляликова РИА Новости.

В качестве смягчающего обстоятельства ответчик попросил суд учесть тот факт, что красно-белые приняли все меры для соблюдения мер безопасности, что ранее подтвердил и Роспотребнадзор. При этом в клубе подчеркнули, что посещаемость на матче не превышала допустимую норму.

Также сторона защиты попросила не применять санкции к «Открытие Арене». По словам Ляликова, клуб сам принял решение временно приостановить деятельность стадиона до вынесения вердикта, чтобы исключить вероятность новых нарушений, так как на нём проходят различные мероприятия помимо футбольных матчей.

В «Спартаке» положительно отреагировали на итоги заседания. Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов отметил, что в клубе остались удовлетворены решением суда и не намерены его обжаловать.

«Суд вынес самое справедливое решение в этой ситуации. Главное, что не приостановили деятельность... Можно только дополнительно вводить ленты на трибунах. Но мы будем обращаться к болельщикам. Невозможно зайти на фанатскую трибуну и всех рассадить. Очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Создаётся прецедент. Это не очень хорошо», — подытожил Фетисов.

В свою очередь президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил надежду на то, что это разбирательство станет показательным примером и для других участников чемпионата.

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется ещё раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», — цитирует Прядкина ТАСС.

Схожего мнения придерживается и известный спортивный юрист Михаил Прокопец. Он назвал решение суда ожидаемым.

«Я много раз говорил, что оснований для закрытии стадиона нет, но если клуб сочтут виновным, то будет штраф. Так и получилось — сумма не минимальная и не максимальная. Это предупреждение для всех наших клубов. Нужно следить за тем, что происходит на стадионах, вирус — это очень важно. А сегодняшнее наказание суда — более чем адекватное, без перегибов», — приводит слова Прокопца «Чемпионат».