В «Спартаке» отреагировали на решение суда по поводу матча с «Зенитом»

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение суда по делу о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Есть решение суда. Будем более внимательно работать. Обжаловать не будем. Запасного стадиона как такового нет. Чего ожидал? Мы ожидали справедливого решения суда. Газизов говорил, что было 17 с чем-то тысяч на стадионе? Любой человек может ошибиться. Решение вполне себе справедливое», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

В отношении клуба были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом». По данным РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.

Ранее сообщалось, что суд признал «Спартак» виновным по делу о нарушениях санитарных норм на матче с «Зенитом». В итоге московский клуб был оштрафован на 300 тыс. рублей.