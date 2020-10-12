Суд признал «Спартак» виновным по делу о нарушениях санитарных норм на матче с «Зенитом»

Тушинский районный суд города Москвы вынес вердикт по делу о нарушениях мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

Как сообщает ТАСС, суд признал «Спартак» виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил клубу наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей.

В отношении клуба были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом». По данным РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил нарушения в «Мегаспорте», где проходит этап КР по фигурному катанию.