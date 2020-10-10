Роспотребнадзор выявил нарушения в «Мегаспорте», где проходит этап КР по фигурному катанию
- РИА Новости
По словам эксперта столичного управления Роспотребнадзора Оксаны Пановой, которые передаёт РИА Новости, в ходе проверки были выявлены такие нарушения, как несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима.
Она отметила, что «Мегаспорт» как юридическое лицо может быть привлечён к административной ответственности за выявленные нарушения.
Ранее сообщалось, что суд над «Спартаком» по делу о нарушении санитарных норм состоится 12 октября.