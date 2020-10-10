Роспотребнадзор выявил нарушения в «Мегаспорте», где проходит этап КР по фигурному катанию

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований во дворце спорта «Мегаспорт», в котором с 10 по 11 октября проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию.

По словам эксперта столичного управления Роспотребнадзора Оксаны Пановой, которые передаёт РИА Новости, в ходе проверки были выявлены такие нарушения, как несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима.

Она отметила, что «Мегаспорт» как юридическое лицо может быть привлечён к административной ответственности за выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что суд над «Спартаком» по делу о нарушении санитарных норм состоится 12 октября.