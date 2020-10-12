Глава РПЛ высказался о штрафе «Спартака» по итогам суда

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о решении суда оштрафовать московский футбольный клуб «Спартак» по делу о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в матче десятого тура чемпионата с петербургским «Зенитом» (1:1).

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Он отметил, что каждая игра в лиге теперь находится под пристальным вниманием со стороны органов власти и клубам нужно проявить повышенную ответственность.

«Пользуясь случаем, хочется ещё раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», — добавил Прядкин.

В отношении клуба были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом». По данным РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.

Суд признал «Спартак» виновным и оштрафовал клуб на 300 тыс. рублей.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на решение суда по поводу матча с «Зенитом».