Прыжок Сильченко с 27-метровой вышки, загадка подруги Роналду и условный срок Магуайра: околоспортивные события недели

Баскетболист Леброн Джеймс представил тизер фильма «Космический джем — 2», модель Джорджина Родригес намекнула на помолвку с Криштиану Роналду, а хай-дайвер Артём Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки в Крыму с флагом России. Боровшийся с лейкемией тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заболел коронавирусом, полузащитник «Севильи» Эвер Банега высмеял причёску наставника «Интера» Антонио Конте, а капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за драку с албанцами на греческом острове Миконос. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Леброн показал форму из продолжения «Космического джема»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма «Космический джем — 2». Одну из ролей в новой картине исполнил звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс. В ролике форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» двигается к камере в форме команды Tune Squad. Премьера фильма запланирована на 16 июля 2021 года.

Все причастные к проекту предоставляют информацию о съёмках постепенно. Ранее сам Джеймс опубликовал логотип находящейся в производстве комедии. Для этого спортсмен выложил в Twitter видео в бейсболке с соответствующей эмблемой.

«Космический джем — 2» станет продолжением оригинального фильма 1996 года о баскетбольном матче между командой инопланетных захватчиков «Монстарз», которые похитили таланты у пяти известных баскетболистов НБА Патрика Юинга, Ларри Джонсона, Чарльза Баркли, Магси Богуса и Шона Брэдли, и анимационных персонажей Looney Tunes. По сюжету, на помощь мультяшкам приходят культовый баскетболист Майкл Джордан и актёр Билл Мюррей.

О разработке сиквела с Джеймсом в главной роли в Warner Bros. объявили в 2014 году. На производство фильма было потрачено $183,7 млн. Не обошлось и без скандалов. Так, в июле 2019-го режиссер Теренс Нэнс покинул проект из-за творческих разногласий с Джеймсом. На его место пришёл Малкольм Д. Ли.

Помимо легенды «Лейкерс» в «Космическом джеме — 2» снялись такие звёзды, как Клэй Томпсон, Дэмьен Лиллард, Энтони Дэвис и Крис Пол, а также баскетболистки Дайана Таурази и Ннека Огвумике. Роль злодея доверена актёру Дону Чидлу.

Джорджина намекнула на помолвку с Роналду

Джорджина Родригес, возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, озадачила подписчиков своего Instagram серией новых фотографий. На одной из них 26-летняя модель предстаёт в красном платье вместе со своим молодым человеком.

«Да», — подписала снимок Джорджина, сопроводив комментарий эмодзи в виде красной розы. Поклонники звёздной пары усмотрели в этом намёк на помолвку. По мнению фанатов, именно так Родригес ответила на предложение Роналду вступить в законный брак.

Официальных заявлений по этому поводу, однако, пара пока не делала. Но интересно, что и сам португалец опубликовал в своём аккаунте эту же фотографию.

«Моя любовь», — написал Роналду.

Благодаря всплеску интереса к своей странице в соцсети Джорджине удалось преодолеть рубеж в 20 млн подписчиков. Но до нападающего «Ювентуса» ей ещё далеко. С 237 млн фолловеров Роналду является одним из самых популярных «инстаграмщиков» в мире. Перед стартом очередного чемпионата Италии пара наслаждается отдыхом на собственной яхте.

Слухи о том, что спортсмен сделал предложение любимой, ходили и в июне. Родригес тогда похвасталась большим бриллиантовым кольцом. Но и в тот раз обошлось без подробностей.

Магуайра забрали в полицию за драку в Греции

Другой известный футболист попал на отдыхе в скандальную ситуацию. Капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра задержали за драку в одном из баров на греческом острове Миконос. По данным местной прессы, 27-летний защитник вместе с друзьями поссорился с группой албанских мужчин. Когда же на место происшествия прибыли полицейские, спортсмен попытался выяснить отношения и с ними.

Помимо Магуайра, в участок увезли двух его приятелей. Причём, как сообщают СМИ, всю дорогу в полицейское отделение и непосредственно на месте гости из Великобритании продолжали оскорблять и провоцировать блюстителей порядка.

Остаток ночи капитан МЮ провёл в участке. В конце концов футболиста освободили под залог.

Согласно другой версии, возмущение Магуайра было вполне обоснованным. По сообщению британского таблоида, некий албанский бизнесмен криминального вида попытался познакомиться с сестрой футболиста Дейзи. После того, как девушка отвергла знаки внимания, её ранили в руку. После этого в конфликт вмешался Магуайр.

Магуайр вернулся в Великобританию, но от наказание его это не уберегло. По итогам судебного заседания, которое состоялось 25 августа, футболиста приговорили к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно. Двух других обвиняемых приговорили к 13 месяцам лишения свободы условно.

BREAKING Harry Maguire has been handed a prison sentence of 21 months and 10 days.

It is a suspended sentence (for 3 years) because it is a 1st offence and the charges were misdemeanours.

The other two defendants were handed 13 months sentence (suspended for three years too) pic.twitter.com/RqsNurwdyA — Dan Roan (@danroan) August 25, 2020

Боровшийся с лейкемией Михайлович заболел коронавирусом

Знаменитый в прошлом мастер исполнения штрафных ударов, а ныне наставник «Болоньи» Синиша Михайлович заразился COVID-19. Болезнь протекает у 51-летнего серба бессимптомно, но две недели он проведёт в изоляции под наблюдением врачей. Готовить команду к старту сезона придётся его помощникам.

Состояние здоровья специалиста вызывает повышенные опасения, поскольку его организм ослаблен несколькими курсами химиотерапии в рамках борьбы с лейкемией. Михайлович перенёс трансплантацию костного мозга. В июне 2020 года он объявил, что болезнь начала отступать. Однако, по словам тренера, ему потребуется год, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Siniša Mihajlović, pozitivan je na korona virus.



Legendi našeg kluba želimo brz oporavak!



🔴⚪️#fkczpic.twitter.com/wqvX1aaUHg — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 23, 2020

По признанию Михайловича, он уже может преодолевать 10 км во время пробежек и поднимать тяжести. Врачи разрешили ему вернуться к работе, и импульсивный Синиша в июле схлопотал одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере €15 тыс. за оскорбление резервного судьи.

Несмотря на это, месяц назад городские власти присвоили Михайловичу звание почётного гражданина Болоньи. По словам гражданского активиста Джанмарко Де Биасе, выразившего общую позицию, футбольный тренер являет собой пример сильной мотивации, и многое благодаря ему нашли в себе энергию и силы для борьбы с недугом.

Банега высмеял причёску Конте

Во время недавнего финала Лиги Европы произошёл инцидент с другим тренером Серии А Антонио Конте. После падения в штрафной «Севильи» одного из игроков «Интера» скамейка запасных миланского клуба чересчур эмоционально апеллировала к судье, требуя назначения пенальти. Поведение соперников не понравилось полузащитнику испанской команды Эверу Банеге.

Он подошёл к Конте и сказал: «Слушай, а парик у тебя настоящий? Дай посмотреть».

В ответ вышедший из себя наставник предложил встретиться после матча для выяснения отношений по-мужски. Арбитр встречи Данни Маккели наказал специалиста жёлтой карточкой.

Things got HEATED between Ever Banega and Antonio Conte 😳



The Sevilla player appeared to make fun of Conte's hair...



Conte said "I'll see you after the game!" 👀#Club2020pic.twitter.com/PxAdcssGZa — Football on BT Sport #Club2020 (@btsportfootball) August 21, 2020

К середине 2000-х годов Конте перенёс три операции по пересадке волос. Возвращение густой шевелюры обошлось ему более чем в €30 тыс. Боязнь итальянца ходить с лысиной давно стала поводом для насмешек среди болельщиков и некоторых коллег. К этой теме регулярно возвращались, если требовалось позлить Антонио.

Фанаты «Торино» однажды адресовали «Ювентусу» баннер: «Вы, как волосы Конте. Фальшивка!»

В свою очередь, ультрас «Фиорентины» скандировали: «Конте теряет волосы, Конте носит парик!» — размахивая париками. Причёску специалиста высмеивали даже коллеги — Марко Матерацци и Жозе Моуринью.

Для Конте этот август выдался поистине «чёрным». Помимо проигрыша «Севилье» и слухов об отставке из «Интера», итальянца обманули мошенники. Ранее он вложил €30,6 млн в проект финансиста Массимо Бочиккио и рассчитывал приумножить капитал. Как выяснилось, жулики подделали документы и использовали липовый адрес электронной почты. Помимо Конте жертвами обмана стали семь человек.

Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки с флагом России

Российский хайдавер Артём Сильченко совершил прыжок с 27-метровой вышки на одном из пирсов Ялты. К телу спортсмена был прикреплён российский флаг. Прыгая с высоты девятиэтажного дома, экстремал широко расставил в стороны руки и ноги, придав трёхцветному стягу вид парашюта. Через несколько секунд Сильченко вместе с флагом погрузился в воды Чёрного моря.

22 августа, в День флага России, в Крыму должны были состояться международные состязания по хайдайвингу — прыжкам в воду с экстремальной высоты. Однако из-за закрытия границ и невозможности приезда иностранных спортсменов старт перенесли на 12 сентября. В этих условиях Сильченко решил совершить символический прыжок.

«Вышка стоит и решили приурочить прыжок к Дню Государственного флага, прыгнул на рассвете — записали видео. Посвятили сегодняшнему празднику», — пояснил спортсмен.