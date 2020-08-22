Хайдайвер Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки в Ялте в День флага России
- РИА Новости
Видео прыжка опубликовано в Instagram спортсмена.
Сильченко прыгнул в море с российским флагом с высоты 27 м 30 см в Ялте.
«Решили приурочить прыжок ко Дню государственного флага, прыгнул сегодня на рассвете, записали видео. Посвятили сегодняшнему празднику», — цитирует Сильченко РИА Новости.
День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России.