Хайдайвер Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки в Ялте в День флага России

Призёр чемпионата мира по хайдайвингу россиянин Артём Сильченко посвятил прыжок с 27-метровой вышки в Ялте Дню государственного флага.

РИА Новости

Видео прыжка опубликовано в Instagram спортсмена. Сильченко прыгнул в море с российским флагом с высоты 27 м 30 см в Ялте. «Решили приурочить прыжок ко Дню государственного флага, прыгнул сегодня на рассвете, записали видео. Посвятили сегодняшнему празднику», — цитирует Сильченко РИА Новости. День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Silchenko (@artemsilchenko) 22 Авг 2020 в 1:12 PDT