Хайдайвер Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки в Ялте в День флага России

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Призёр чемпионата мира по хайдайвингу россиянин Артём Сильченко посвятил прыжок с 27-метровой вышки в Ялте Дню государственного флага.
Хайдайвер Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки в Ялте в День флага России
  • РИА Новости

Видео прыжка опубликовано в Instagram спортсмена.

Сильченко прыгнул в море с российским флагом с высоты 27 м 30 см в Ялте.

«Решили приурочить прыжок ко Дню государственного флага, прыгнул сегодня на рассвете, записали видео. Посвятили сегодняшнему празднику», — цитирует Сильченко РИА Новости.

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.

Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России.

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