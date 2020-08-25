Магуайр исключён из сборной Англии за инцидент в Греции

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт исключил защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций.
Магуайр исключён из сборной Англии за инцидент в Греции
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports. Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за участие в потасовке на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из местных баров. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на правоохранителей. В результате футболист и двое его товарищей были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Местный суд признал Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту, а также в попытке подкупа сотрудников полиции. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Магуайр приговорён к 21 месяцу лишения свободы условно.

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