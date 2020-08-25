Магуайр исключён из сборной Англии за инцидент в Греции

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт исключил защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций.

Об этом сообщает Sky Sports. Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за участие в потасовке на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из местных баров. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на правоохранителей. В результате футболист и двое его товарищей были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Местный суд признал Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту, а также в попытке подкупа сотрудников полиции. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Магуайр приговорён к 21 месяцу лишения свободы условно.