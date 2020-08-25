Магуайр приговорён к 21 месяцу лишения свободы условно

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Футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту, а также попытке взяточничества.
Магуайр приговорён к 21 месяцу лишения свободы условно
  • Reuters

Защитник сборной Англии был осуждён по итогам потасовки на греческом острове Миконос, где и прошло заседание суда. При попытке задержания Магуайр нанёс полицейскому травму Обвиняющая сторона утверждала, что в участке англичанин хвастался своими доходами и пытался заплатить полиции.

«Я остаюсь твёрдым и уверенным в нашей невиновности в этом вопросе. Жертвами являются я, моя семья и друзья», — цитирует Магуайра B/R Football, добавившего, что он будет обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что Магуайр признан виновным в нападении, сопротивлении аресту и попытке дать взятку в Греции.

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