Источник: капитан МЮ Магуайр признан виновным в нападении, сопротивлении аресту и попытке дать взятку в Греции
- Reuters
Об этом сообщает The Sun. По информации источника, Магуайр был признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту, а также неоднократных попытках подкупа сотрудников правоохранительных органов.
Максимальное наказание по обвинению во взяточничестве — пять лет тюремного заключения и денежный штраф.
Защитник сборной Англии, а также его брат и приятель стали участниками драки. На суде сторона футболиста заявила, что сестре Магуайра вкололи наркотик с целью впоследствии изнасиловать, а сам спортсмен и его товарищи бросились к ней на помощь.
Ранее СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Магуайра в Греции.