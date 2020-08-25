Источник: капитан МЮ Магуайр признан виновным в нападении, сопротивлении аресту и попытке дать взятку в Греции

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Состоялся суд над капитаном «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром, который был арестован за потасовку в баре и сопротивление полиции на греческом острове Миконос.
Источник: капитан МЮ Магуайр признан виновным в нападении, сопротивлении аресту и попытке дать взятку в Греции
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, Магуайр был признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту, а также неоднократных попытках подкупа сотрудников правоохранительных органов.

Максимальное наказание по обвинению во взяточничестве — пять лет тюремного заключения и денежный штраф.

Защитник сборной Англии, а также его брат и приятель стали участниками драки. На суде сторона футболиста заявила, что сестре Магуайра вкололи наркотик с целью впоследствии изнасиловать, а сам спортсмен и его товарищи бросились к ней на помощь.

Ранее СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Магуайра в Греции.

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