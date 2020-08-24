СМИ назвали причину потасовки с футболистом МЮ Магуайром в Греции

Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр встал на защиту своей сестры, на которую попытался напасть один из посетителей бара в Греции.

Как сообщает The Sun, после того как сестра футболиста не ответила взаимностью на ухаживания одного из албанских бизнесменов, тот ударил её металлическим предметом по руке, а Магуайр за неё заступился, в результате чего началась потасовка.

Магуайр был задержан полицией 21 августа за драку в одном из заведений греческого города Миконос. Позднее ему были предъявлены обвинения в неповиновении, нанесении телесных повреждений, оскорблении и попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Магуайр был выпущен из-под стражи в Греции.