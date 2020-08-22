СМИ: Футболист МЮ Магуайр выпущен из под стражи в Греции

Защитник сборной Англии по футболу и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выпущен из под стражи в Греции после инцидента с полицейским.

Как сообщает Newsit.gr, Магуайр был отпущен прокуратурой Сироса. Игрок был задержан за драку с полицейским из баров Миконоса.

Спортсмен назначил адвокатов для представления своих интересов в Греции и теперь сможет вернуться в Англию. Суд по данному делу перенесён на 25 августа.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера». Сумма трансфера составила £80 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником мира.

Ранее сообщалось, что в отношении Магуайра в Греции возбуждено уголовное дело.