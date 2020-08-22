СМИ: Футболист МЮ Магуайр выпущен из под стражи в Греции

Короткая ссылка
Защитник сборной Англии по футболу и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выпущен из под стражи в Греции после инцидента с полицейским.
СМИ: Футболист МЮ Магуайр выпущен из под стражи в Греции
  • Reuters

Как сообщает Newsit.gr, Магуайр был отпущен прокуратурой Сироса. Игрок был задержан за драку с полицейским из баров Миконоса.

Спортсмен назначил адвокатов для представления своих интересов в Греции и теперь сможет вернуться в Англию. Суд по данному делу перенесён на 25 августа.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера». Сумма трансфера составила £80 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником мира.

Ранее сообщалось, что в отношении Магуайра в Греции возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить