Тренер Нурмагомедова рассказал, чем россиянин планирует заниматься после окончания карьеры

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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чем будет заниматься его подопечный, после того как закончит профессиональную карьеру.
Тренер Нурмагомедова рассказал, чем россиянин планирует заниматься после окончания карьеры
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Они с отцом хотели получить знаковый бой, а затем завязать с этим и начать помогать другим парням, которые только начинают карьеру. Есть отличные парни, такие как его двоюродные братья Умар и Усман Нурмагомедовы. Они станут великими бойцами. Ислам Махачев тоже. Хабиб хочет помочь им завоевать титул. Я не думаю, что сам он будет сражаться в этот период. Но всё может быть», — цитирует Мендеса MMA Junkie

Нурмагомедов намерен добиться профессионального рекорда 30-0, после чего завершить карьеру. В настоящее время у россиянина 28 побед в 28 поединках.

Ранее тренер Нурмагомедова заявил, что тот, кто победит Жоржа Сен-Пьера, станет величайшим бойцом всех времён.

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